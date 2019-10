20 Jahre lang hat der Hallenser Matthias Lummerzheim als Pfleger im Krankenhaus gearbeitet. Zwei Drittel seines Berufslebens, seit 1989. Vor zehn Jahren hatte er dann genug davon. Heute ist Lummerzheim Teamleiter bei einem ambulanten Intensiv-Pflegedienst. Der 49-Jährige hat eine Nachtschicht vor sich, als wir miteinander sprechen. Zwölf Stunden kümmert er sich um einen Dauerpatienten, der auf Pflege rund um die Uhr angewiesen ist. Dazu kommt noch eine Stunde für die 50 Kilometer Anfahrt zur Arbeit im Raum Querfurt, am Morgen geht es dann eine Stunde zurück nach Halle. Ins Krankenhaus mit seinen achteinhalb-Stunden-Schichten möchte Lummerzheim aber nicht zurück. "Zu stressig", winkt er ab. Der Pfleger engagiert sich im DBfK, dem Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe.

Auf sechs Patienten kommt eine Pflegerin

Krankenschwestern bei der Arbeit auf einer Intensivstation. Bildrechte: imago/Rainer Weisflog 2017 arbeiteten in Sachsen-Anhalt rund 39.000 Menschen in der Pflege, wie aus einer aktuellen Studie der Nord/LB zum Fachkräftemangel in diesem Bereich hervorgeht. Zwei Drittel davon arbeiten bei ambulanten oder stationären Pflegediensten, knapp 30 Prozent in Krankenhäusern. Entgegen dem bundesweiten Trend ist die Zahl der Pflegekräfte in Sachsen-Anhalt von 2005 bis 2017 gesunken – um rund zwei Prozent. Zugleich geht aus den Daten hervor, dass eine Vollzeitkraft in der Pflege 2017 etwas weniger Patienten betreuen musste als 2005. Statt 6,3 sind es statistisch nun 5,9 Patienten. In der Studie der NordLB schreibt Autor Eberhard Brezski, "dass die Pflegebelastung unterschiedlich beurteilt werden kann und im Untersuchungszeitraum zumindest keine signifikante Verbesserung erfahren hat." Rund 110.000 Sachsen-Anhalter sind pflegebedürftig. In knapp der Hälfte der Fälle übernehmen Angehörige die Betreuung, doch in der Mehrzahl der Fälle müssen Profis wie Matthias Lummerzheim ran.

Die Studie der Nord/LB zeigt einen Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt auf. Demnach waren 2018 durchschnittlich 11.100 Pflegekräfte arbeitslos gemeldet. Zugleich gab es 15.700 offene Stellen. Diese konnten aber von vielen arbeitslosen Pflegekräften nicht besetzt werden. Denn oft standen nur Pflegehelfer zur Verfügung, gesucht wurden aber Fachkräfte. Auch bei Altenpflegern gab es zwar ausreichend Helfer, aber unzureichend Fachkräfte. Der Anteil der Leiharbeit in der Kranken- und Altenpflege hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen: In der Krankenpflege von 12.000 in 2014 auf 22.000 in 2018, in der Altenpflege von 8.000 auf 12.000 Beschäftigte. In der Studie heißt es: "Dahinter steht der Aspekt, dass Leiharbeitsunternehmen häufig mit überdurchschnittlichen Löhnen, Mitbestimmungsrechten bei Dienstplänen und bezahlten Überstunden werben."

Pflegepersonal häufiger krank

Dazu kommt Personalmangel durch Krankheit. Kranken- und Altenpfleger sind besonders häufig krank, wie Daten der Krankenkassen AOK, Barmer und TK belegen. So heißt es im AOK-Fehlzeitenreport 2019:

Einige der Berufsgruppen mit hohen Krankenständen, wie Altenpfleger, sind auch in besonders hohem Maße psychischen Arbeitsbelastungen ausgesetzt. AOK-Fehlzeitenreport 2019

Pflegekräfte sind besonders häufig arbeitsunfähig. Bildrechte: dpa Dem Gesundheitsreport der BARMER für 2019 ist zu entnehmen, dass im Vorjahr deutschlandweit Fachkrankenpfleger und Altenpfleger insgesamt rund einen Monat im Jahr arbeitsunfähig waren. Damit spielen sie statistisch in einer Liga mit Postzustellerinnen, Berufskraftfahrern und Wachschützern. Das durchschnittliche BARMER-Mitglied war dagegen im Laufe des Jahres nur 18 Tage krank, in Sachsen-Anhalt allerdings 22 Tage. Jeder zwölfte Altenpfleger und jeder 13. Fachkrankenpfleger ist statistisch in Deutschland im Krankenstand. Ein etwas besseres Bild zeigen die Daten der Techniker Krankenkasse über ihre Krankenversicherten in Sachsen-Anhalt. Doch auch dort waren Berufstätige in Pflegeberufen mit insgesamt 24 Tagen im vergangenen Jahr deutlich häufiger krank als der durchschnittliche Sachsen-Anhalter mit 19, wie aus dem Länderreport 2019 "Pflegefall Pflegebranche?" hervorgeht.

Arbeitsbelastung durch Pflegepersonalmangel

Vom DBfK heißt es in einer Stellungnahme auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, Hauptursachen für Mangel an Arbeitskräften sei "die Arbeitsbelastung, die wiederum hauptsächlich aus dem eklatanten Pflegepersonalmangel resultiert". Zudem sei das Image des Pflegeberufs hinderlich, dazu komme die Bezahlung, die gemessen an der Verantwortung, vergleichsweise schlecht sei.

So gibt es vergleichsweise viele Pflegende, die erst kurz im Berufsleben stehen und bereits nach kurzer Zeit wieder das Handtuch werfen. Pflegefachpersonen leiden vor allem unter dem enormen Zeitdruck und den belastenden Arbeitsbedingungen, die durch die hohe Zahl der pflegebedürftigen Personen bedingt ist, die eine einzelne Pflegefachperson zu versorgen hat. Wir müssen versuchen, die Menschen durch bessere Arbeits- und Rahmenbedingungen im Beruf zu halten. Ein sehr großer Anteil der Fachkräfte flüchtet leider aufgrund der Arbeitsbelastungen auch in Teilzeit. Stellungnahme DBfK

Berufsverband sieht Versorgungsengpässe im ländlichen Raum

Besonders groß seien die Probleme im ländlichen Raum, hier komme es mit mitunter zu "großen Versorgungsengpässen". Der DBfK warnt davor, die Fachkraftquoten zu senken. "Damit sinkt nicht nur das Ansehen des Berufsbilds sondern auch die Qualität der pflegerischen Versorgung. Aus unserer Sicht lässt sich der Fachpersonenmangel nur durch eine deutliche Verbesserung der Attraktivität des Pflegeberufs beheben.“

Beschäftige flüchten vor Arbeitsdruck in die Teilzeit

Auch bei der Gewerkschaft Ver.di sind die Zustände in der Pflege ein Dauerthema. Landesbezirksfachbereichsleiter Bernd Becker spricht von einem "Riesendruck" auf Pflegepersonal und Medizinisch-technische Assistenten. Seit 2000 gebe es eine Fallpauschale pro Krankenhaus-Patient. "Das führt dazu, dass ganz viele in Teilzeit gegangen und aus dem Beruf ausgestiegen sind." Auch Azubis würden oft das Handtuch werden. "Rollender Dienst" – also etwa der Wechsel im Drei-Schichten-System vom Früh- über den Spät- zum Nachtdienst – sowie das "Holen aus dem Frei" seien unbeliebt. Becker zu MDR SACHSEN-ANHALT: "Man muss den Beruf wieder attraktiver machen."

Klinik des AMEOS-Konzerns. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Becker verweist darauf, dass Tarifverträge fast überall nur noch als Haustarifverträge abgeschlossen werden. Deren Vergütungen seien um etwa zehn Prozent schlechter als die Konditionen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVÖD). Größtes Sorgenkind sei in Sachsen-Anhalt der AMEOS-Konzern, wo es keine Tarifverträge gebe. Becker spricht von einer "Strategie, Tarifverträge zu verhindern." Stammpersonal werde durch den Konzern verringert, um dann Arbeitskräfte aus einer eigenen Gesellschaft auszuleihen. Auch die Ärztegewerkschaft Marburger Bund ist auf AMEOS schlecht zu sprechen.

Der DBfK fordert deutlich höhere Löhne in der Branche. Nach wie vor seien die Lohnunterschiede vom Osten zum Westen gravierend – von 30 Prozent Gehaltsunterschied in der Altenpflege ist die Rede. "Bei einem angemessenen Gehalt, das dem Verantwortungsbereich einer Pflegefachperson gerecht wird, würden sich mehr Menschen für den Pflegeberuf entscheiden, die Arbeit ließe sich besser auf mehrere Köpfe verteilen, der Arbeitsdruck wäre niedriger und der Pflegeberuf wäre insgesamt attraktiver." Der Berufsverband macht sich dafür stark, eine Pflegekammer einzurichten, um berufliche Standards umzusetzen und die pflegerische Versorgung sicherzustellen.

Rettungsanker Leiharbeiter und Antrittsprämien

Durch den Fachkräftemangel sind viele Krankenhäuser auf Leiharbeiter angewiesen. Doch die sind mittlerweile richtig teuer geworden, weil der Arbeitsmarkt auch in Sachsen-Anhalt so leergefegt ist. Für junge Pflegekräfte sei eine Tätigkeit als Leiharbeiter durchaus attraktiv, sagte Ver.di-Gewerkschafter Bernd Becker. Denn sie würden oft besser bezahlt als die Stammbelegschaft. Manche Krankenhäuser locken Pflegefachkräfte offensiv mit hohen Prämien an. Bei Asklepios in Weißenfels werden Neulingen für einen 18-Monats-Vertrag 10.000 Euro "Starterprämie" geboten, zuzüglich Wunschdienstplan. Bei MEDIAN in Magdeburg gibt es 5.000 Euro Antrittsprämie.

Die Studie der Nord/LB nennt verschiedene Lösungsansätze, um den Mangel an Pflegekräften zu beheben: So sollen Helfer zur Fachkraft weiterqualifiziert werden und Teilzeitkräfte wieder stärker in Vollzeit arbeiten. Ferner sollen Arbeitskräfte aus dem In- und Ausland angelockt werden. Arbeitsabläufe und Dienstpläne müssten effizienter und verlässlicher werden, zum Beispiel durch Digitalisierung. Zudem müsse die Bezahlung besser werden und sich etwas beim betrieblichen Gesundheitsmanagement tun.

Ausländische Arbeitskräfte als Potential

Vor allem das Ausland bietet laut Studie der Nord/LB Potential für neues Personal.

Der Gewinnung von ausländischen Fachkräften wird – vor allem mit Blick auf die Altenpflege – das größte Potenzial zugesprochen. Schließlich waren 2018 bereits 11% der Altenpfleger aus dem Ausland. Aber auch für die Akquise von Krankenpflegekräften werden ausländische Arbeitsmärkte zunehmend attraktiver. Trotz aller sprachlicher und bürokratischer Hürden stellen ausländische Fachkräfte perspektivisch die erfolgsversprechende Quelle der Fachkräftegewinnung dar. Nord/LB-Studie Fachkräftemangel Pflege

Dagegen sagt Ver.di-Fachbereichsleiter Bernd Becker: "Ausländische Kollegen werden das Problem nicht lösen." Die Nord/LB-Studie kommt zum Ergebnis, dass sich der Fachkräftemangel vor allem in der Altenpflege wohl noch verschärfen wird. Zur Lösung der Probleme sei "ein abgestimmtes Maßnahmenset nötig, dass den unterschiedlichen Handlungsfeldern Rechnung trägt."