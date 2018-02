Weil Sie, Frau Pähle, gerade die Erneuerung der Partei angesprochen haben: Kritiker fürchten, das werde in einer Koalition mit der Union nicht möglich sein. Woran machen Sie fest, dass die Erneuerung auch auf der Regierungsbank und unter einer Kanzlerin Angela Merkel gelingen kann?

Luther: Spannende Frage!

Pähle: Ich glaube ganz einfach an die Kraft meiner Partei. Wir brauchen keine Beschlüsse eines Parteivorstandes für eine Erneuerung. Viel wichtiger ist, dass in den Ortsvereinen, Arbeitsgemeinschaften, Fachausschüssen an der SPD gearbeitet wird, neue Ideen ausprobiert werden und wir mehr nach draußen gehen. All das geht auch in einer Regierung. Die letzten Wochen haben gezeigt, wieviel Kraft in dieser Partei steckt. Wenn all jene sich auch nach dem 4. März einmischen und mitgestalten, ist Erneuerung wirklich möglich.

Luther: Ich bin da zwiegespalten. Einerseits habe ich im vergangenen Jahr viel Enthusiasmus unter den Mitgliedern erlebt. Andererseits habe ich durch die Kommunikation der Parteiführung in den letzten Monaten arge Zweifel bekommen, wie ernsthaft dort eine Erneuerung der Partei betrieben wird.

Bildrechte: dpa Der SPD-Mitgliederentscheid Am Mitgliederentscheid der SPD nehmen bundesweit 463.723 Genossinnen und Genossen teil, in Sachsen-Anhalt sind 3.769 Mitglieder stimmberechtigt. Ihnen wird folgende Frage gestellt: "Soll die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) den mit der Christlich-Demokratischen Union (CDU) und der Christlich-Sozialen Union (CSU) ausgehandelten Koalitionsvertrag vom Februar 2018 abschließen? Ja oder Nein." Um die Frage zu beantworten, ist den Mitgliedern ein Anschreiben, der Vordruck einer eidesstaatlichen Erklärung, der Stimmzettel sowie der ausgehandelte Koalitionsvertrag zugeschickt worden.



Die ausgefüllten Stimmzettel müssen bis 2. März in der Berliner Parteizentrale sein. Dann zählen mehr als 100 freiwillige Helfer die Stimmen aus. Ihnen zur Seite stehen Maschinen, die rund 20.000 Briefe pro Stunde öffnen können. Damit nichts nach außen dringt, müssen die Helfer ihre Handys außerhalb des Raums abgeben. Das Ergebnis wird für den 4. März erwartet und soll vom Schatzmeister der Partei, Dietmar Nietan, verkündet werden.

Herr Luther, die SPD hat in den Verhandlungen überraschend viele wichtige Ministerien zugesichert bekommen, darunter das lange unionsgeführte Finanzministerium. Warum sind Sie trotzdem gegen eine GroKo?

Luther: Das wird ja als DER Verhandlungserfolg der SPD verkauft. Aber was bringt es uns, wenn der designierte Finanzminister jetzt in Interviews erklärt, er wolle am Kurs von Schäuble gar nicht so viel ändern?

Können Sie die Bedenken von Herrn Luther nachvollziehen, Frau Pähle?

Katja Pähle Bildrechte: IMAGO Pähle: Leider nicht. Ich weiß, dass es ganz schwierig ist, die Bedeutung des Finanzministeriums rüber zu bringen, wenn man gleichzeitig hört, die schwarze Null steht. Aber das Finanzministerium bedeutet immer Steuerungsmöglichkeit. Ein Haushalt ist in Zahlen gegossene Politik. Mit dem richtigen Minister ist das Finanzministerium ein Ermöglichungsministerium. In Zeiten von Steuermehreinnahmen ist die schwarze Null kein so großes Schreckgespenst. Vielmehr geht es um die Frage, wer entscheidet, in welche Projekte Geld fließen kann. Deshalb hätte ich an der Stelle lieber einen SPD-Minister als jemand anderes.

Luther: Oh, da sind wir uns einig. Aber die Frage ist, wie viele Kompromisse ein solches Ministerium aufwiegt?

Pähle: Auch in den anderen Bereichen sehe ich nicht nur Kompromisse, sondern auch viele SPD-Punkte.

Luther: Die sind zweifelsohne vorhanden. Vielleicht stelle ich kurz dar, was mich an dem Verhandlungsergebnis stört?

Nur zu.

Luther: Dieser Vertrag bietet jedem etwas. Und genau das ist seine Schwäche: Wenn jeder ein bisschen bekommt, geben wir zwar viel Geld aus, bekommen aber die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich nicht geschlossen. Ein Beispiel: Es soll eine Milliarde Euro gegen Kinderarmut ausgegeben werden. Gleichzeitig soll die geplante Erhöhung des Kindergeldes mit Hartz IV verrechnet werden, den wirklich Bedürftigen also nicht zugutekommen. Und so geht das weiter: Ein paar Milliarden für sozialen Wohnungsbau, viele Milliarden Euro als "Baukindergeld" für gut situierte und so weiter. Da sind viele sozialdemokratische Akzente, aber keine sozialdemokratische Richtung.

Pähle: Besonders im Bereich Familie haben wir auf die Gesamtlinie geachtet. Deshalb sollen gerade bei den Aufstockern die Systeme eben nicht wie bisher miteinander in Verrechnung kommen. Das Bildungs- und Teilhabepaket wird ausgedehnt, die Möglichkeiten für die Inanspruchnahme ausgeweitet. Beim Wohnen ist das der immer währende Widerspruch zwischen denen, die auf der einen Seite den sozialen Wohnungsbau brauchen, und jenen auf der anderen Seite, die auch Eigentum schaffen wollen. Ich finde, die SPD muss sich um die kümmern, denen es nicht gut geht, aber eben auch um jene, die mit ihren Steuern das System aufrechterhalten. Gerade die Investitionen im Bildungsbereich sind klare sozialdemokratische Themen

Luther: Im Bereich Bildung ist tatsächlich viel Gutes dabei. Aber Du weißt am besten, Katja: So etwas steht und fällt mit dem Personal, das es am Ende umsetzen soll.