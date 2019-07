Kopierte Blog-Einträge Grünen-Chefin Garben bedauert Plagiate

Garben kündigte an, sich nachträglich um die Lizenzen der Texte zu bemühen und sich bei den Autoren zu entschuldigen. Damit will sie sich nun im Nachhinein das Okay für das Veröffentlichen der Texte einholen. So ist mittlerweile auch ein Artikel auf dem Grünen-Blog, den sie von einer Journalistin der dpa übernommen hatte, mit dem Namen der Autorin versehen. Außerdem findet sich nun hier der Zusatz "mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Presse-Agentur".