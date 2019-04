Niedrigste Zahl seit 2010 Weniger Hartz-IV-Sanktionen in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt sind erneut weniger Strafen gegen Langzeitarbeitslose ausgesprochen worden. 2018 haben die Jobcenter laut Bundesagentur für Arbeit in 38.128 Fällen Sanktionen auferlegt – im Jahr zuvor waren es noch 40.165, also etwa 2.000 mehr. Der Stand von 2018 ist der niedrigste seit 2010.