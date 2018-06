Integrationsgipfel Haseloff will Sicherheitsbedürfnisse erfüllen

Asylbewerber ohne echten Asylgrund dürften nicht auf die Länder aufgeteilt werden. "Wenn sie erst in den Bundesländern sind, ist die Prozedur wie bisher und wir stehen vor den gleichen ungelösten Problemen." Deswegen brauche man die Ankerzentren. "Wir haben die Ankerzentren ganz klar im Koalitionsvertrag vereinbart. Sie müssen ihre Aufgabe in Grenznähe erfüllen.", forderte Haseloff. So könne schon vor der Verteilung festgestellt werden, ob ein Asylbewerber einen echten Asylgrund hat oder aus einem sicheren Herkunftsland kommt.