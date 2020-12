In einer Mitteilung der Staatskanzlei am Dienstagvormittag hieß es, in den drei Koalitionsfraktionen habe es unterschiedliche Auffassungen zum Medienrechtsänderungsstaatsvertrag gegeben. Aus diesem Grund werde es im Landtag keine Mehrheit für eine Zustimmung zum Gesetz geben.

Reiner Haseloff habe am Dienstag in einem Schreiben an Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch den Entwurf des Gesetzes zurückgenommen. "Damit erübrigt sich die weitere Befassung mit dem Gesetzentwurf im Landtag", so die Staatskanzlei.