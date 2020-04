Nicht allein zu sein, hilft. Katharina Zacharias bestätigt das, was auch Experten wie der Medienanwalt Andy Staudte wieder und wieder betonen. Doch klar ist auch: Um die Solidarität zu spüren, müssen Bedrohungen und Beleidigungen erst einmal öffentlich gemacht werden. Nicht jeder postet schließlich so unverhohlen und in aller Öffentlichkeit Sätze wie der AfD-Stadtrat Wolfgang Rehfeld aus Haldensleben. Der hatte zur Berichterstattung der Volksstimme über die Galgen-Zeichnung geschrieben, ein Galgen sei "schon heftig!! Steinigungen wären für das Volk besser. Wie im alten Rom. Brot und Spiele." Später redete Rehfeld sich damit raus, die Äußerung sarkastisch gemeint zu haben. Im Stadtrat gab es wenige Wochen darauf eine Aussprache zu den Drohungen gegen Katharina Zacharias. Bis Mitte März hatte Rehfeld sich nicht persönlich für seine Worte entschuldigt, sagt Zacharias. "Ich sitze dem Herrn im Stadtrat auch weiterhin gegenüber."

Katharina Zacharias ist der Auffassung, dass Deutschland mehr in die politische Bildung investieren muss. Es gebe Initiativen, die wegen fehlender Finanzierung weggebrochen seien. "Dabei sehen wir gerade an den ostdeutschen Wahlergebnissen, wie wichtig politische Bildung ist und dass die Leute nicht mit Fake News und irgendwelchen Vorurteilen allein gelassen werden."

Meine Kinder behindern mich nicht daran, mich politisch zu engagieren. Sie spornen mich an, weil ich die Welt für sie gern ein kleines bisschen besser machen möchte. Katharina Zacharias Kommunalpolitikerin

Sich auf den Hass vorbereiten? Das klappt nur sehr schwer, meint Zacharias. Irgendwie versuche man sich auf das einzustellen, was da in der Öffentlichkeit komme. "Was aber wirklich mit den Informationen geschieht, die man preisgibt, da hat man keine Vorstellung von." Das sei "learning by doing", sagt Zacharias.

Die Kommunalpolitikerin versucht, all das nicht zu sehr an sich heranzulassen. Das klappt nicht immer. Weitermachen will sie trotzdem. "Allein deshalb, weil ich den Leuten, die solche Kommentare von sich geben, keine Genugtuung geben will." Sie höre von vielen Menschen, dass es richtig sei, was sie tue. "Außerdem sage ich immer: Meine Kinder behindern mich nicht daran, mich politisch zu engagieren. Sie spornen mich an, weil ich die Welt für sie gern ein kleines bisschen besser machen möchte."