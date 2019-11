Rechtsextreme Gamer Hass in der Gaming-Community

Extreme Rechte in der Gamer-Community

Doch Roland Sieber hat noch eine andere Seite der Gamerszene kennengelernt. Er hat sich in Bündnissen gegen Rechts engagiert und schreibt über die extreme rechte Szene. Diese, sagt er, besetzt strategisch den vorpolitischen Raum. Dazu gehörte auch die Gamer-Community. In Spielen und dazugehörigen Plattformen könnten extrem Rechte relativ unwidersprochen junge Männer ansprechen und langfristig radikalisieren.

Bildrechte: MDR/Roland Sieber Es gibt auf der Gaming-Plattform Steam und in Discord, ein Chat-Programm für Gamer, Gruppen mit hunderten Mitgliedern, in denen Amoktäter und Rechtsterroristen gehuldigt werden. Roland Sieber, Rechtsextremismus-Experte

Er erzählt aus seinen Recherchen: Am 16. März 2019 habe es auf Steam 356 Accounts gegeben, die den Namen des verurteilten rechtsextremen Amokläuferns "Anders Breivik" trugen. Viele davon mit seinem Foto als Profilbild. Am Abend des Anschlags am 15. März 2019 in Christchurch mit 51 Toten hätten sich in der Steam-Community 141 Accounts wie der Täter "Brenton Tarrant" genannt. Zehn Tage später seien es 385 gewesen.

Die Accounts hätten Fotos, Manifest und Tatvideos des Attentäters verbreitet. Das versuche die kommerzielle Plattform Steam aktuell, zu unterbinden. Wie viele der Accounts aus Sachsen-Anhalt stammten, lasse sich schwer zurückverfolgen. Denn nur wenige der Nutzer gäben online ihren echten Wohnort an.

Ein Videospiel machen keine Amoktäter

Sieber sagt, Menschen, die mit dem Gedanken spielten, eine Amoktat zu begehen, fühlten sich von Gewaltszenen angezogen. Allerdings nicht nur im Spiel, sondern auch in Literatur, Musik oder in Filmen. "Niemand wird Amoktäter oder Terrorist, nur, weil er ein Videospiel spielt."

David Begrich wünscht sich mehr pädagogische Arbeit online. Bildrechte: imago/Christian Schroedter Ähnlich argumentiert auch David Begrich vom Verein Miteinander e.V., der sich für eine offene, plurale und demokratische Gesellschaft in Sachsen-Anhalt einsetzt. Er sagt: "Die Ästhetisierung von Gewalt in Spielen – das muss man nicht mögen, ich mag es auch nicht." Einen direkten Zirkelschluss ziehen zu jemandem, der wirklich rausgehe, sich eine Waffe greife und schieße – das könne man aber nicht.



Beide Experten sind sich einig: Ego-Shooter sind nicht der Grund dafür, dass Menschen Amok laufen. Dennoch: "Wir haben eine massive Vernetzung und Radikalisierung der deutschen und der internationalen extremen Rechten über Chats, Foren und Gruppen in Games und auf Plattformen für Gamer", sagt Roland Sieber. Er kritisiert, dass die Gamer-Community den Ernst der Lage nicht erkenne. Indem sie die Vorwürfe abwehrten und auswichen, machten sie das Problem noch größer.

Es braucht Online-Sozialarbeit

Wie auch im Fußball brauche es in der Gaming-Szene Initiativen gegen Rassismus, Antisemitismus und Sexismus. Wenn die Gamer und Gamerinnen nicht gegen den toxischen Anteil in der Gaming-Szene aktiv würden, würden Politik und Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden das Problem angehen.

Wenn die Gaming-Szene Überwachung und Verbote zuvor kommen will, muss diese ihren Arsch hochbekommen und die Probleme angehen. Roland Sieber, Rechtsextremismus-Experte

Auch Begrich warnt davor, die Online-Community könnte zu stark überwacht werden: "Sicherheitsbehörden brauchen Fachkräfte, die sich technisch und soziologisch im Internet bewegen können – aber es braucht auch eine Balance, wir wollen im Internet ja nicht vollkommen überwacht werden." Er sieht auch Bedarf für eine Art Online-Sozialarbeit: "All das, was wir in der Realität haben: Prävention, politische Bildung, pädagogische Angebote – brauchen wir auch im Internet." So könnte es laut Begrich Personen geben, die als Sozialarbeiter online auf relevanten Plattformen und in entsprechenden Gruppen sichtbar seien und dort Hilfsangebote machten. Schließlich fänden sich die meisten Prozesse und Konflikte, die es in der Realität gebe, auch online wieder.