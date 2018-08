Weg für Nothilfen frei Trockenheit zur Naturkatastrophe erklärt

Die Landesregierung hat die monatelange Trockenheit und ihre Folgen für die Landwirtschaft am Dienstag offiziell zu einer Naturkatastrophe erklärt. Damit ist der Weg für staatliche Dürrehilfen nun formell frei. Noch in diesem Jahr können Sachsen-Anhalts Landwirte mit finanzieller Unterstützung rechnen, kündigte Umweltministerin Claudia Dalbert (Bündnis 90/Die Grünen) am Rande einer Kabinettssitzung am Dienstag an. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT, auf 63 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche gebe es Ernteeinbußen von mindestens 30 Prozent. Die Regeln der Europäischen Union für die Anerkennung einer Naturkatastrophe seien somit "mehr als erfüllt".