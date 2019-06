Auch die Zahl der Bäckerei-Betriebe in Mitteldeutschland hat abgenommen. Seit 2007 hat jeder vierte Betrieb in der Region aufgegeben (25 Prozent). Bundesweit sind es 28 Prozent. In anderen Handwerksbereichen sieht es ähnlich schlecht aus. In Sachsen-Anhalt hat in den vergangenen zehn Jahren jede vierte Fleischerei, Bäckerei und Konditorei dicht gemacht. Das geht aus den Zahlen des Zentralverbands des Deutschen Handwerks hervor.



Demnach wurden Ende 2018 in Sachsen-Anhalt knapp 300 Bäckereien gezählt, jedoch waren es zehn Jahre zuvor noch mehr als 400. Weit stärker sank die Zahl der Fleischereien: von 414 auf 287. Bei den Konditoreien waren es 16 weniger. Handwerksverbände führen das Verschwinden der Betriebe auf einen Strukturwandel zurück. So gibt es etwa immer mehr größere Betriebe mit einem Filialnetz. Auch fehlender Nachwuchs sei ein Problem.