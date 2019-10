Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht hat am Montag erneut das Vorgehen der Polizei vor und während des Anschlags von Halle verteidigt. Auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz bezeichnete der Minister die Ereignisse als herausforderndste Lage, die die Einsatzkräfte seit 1990 zu bewältigen hatten. Sein tiefster Dank gelte der "Polizei – ohne Wenn und Aber". Die Beamten hätten allesamt eindrucksvoll bewiesen, dass ihnen die Abwehr von Gefahren für Leib und Leben unbeteiligter Dritter oberste Verpflichtung ist.

Polizei hatte Fluchtwagen mehrfach aus den Augen verloren

Abteilungsleiterin Christiane Bergmann erläuterte erneut das Einsatzprotokoll der Polizei. Bildrechte: imago Die Leiterin der Abteilung Polizei im Innenministerium, Christiane Bergmann, erläuterte am Montag erneut minutiös den Einsatz der Polizei am 9. Oktober. Dabei wurden weitere Details bekannt. So habe die Polizei bereits im Paulusviertel kurzzeitig den Fluchtwagen des mutmaßlichen Täters aus den Augen verloren. Er sei jedoch kurz danach ein weiteres Mal an den Beamten vorbei gefahren, so Bergmann. Sie erklärte auf Nachfrage: "Dass ein Fluchtfahrzeug außer Sicht gerät, würde ich nicht als Panne bezeichnen". Um 12:19 Uhr sei dann der Sichtkontakt erneut abgebrochen, für etwa eine Stunde. Ein anderer Polizeiwagen habe das Fluchtauto schließlich im Gegenverkehr auf der Autobahn 9 entdeckt. Kurz darauf kollidierte der gesuchte 27-Jährige mit seinem gestohlenen Taxi mit dem Gegenverkehr in einer Baustelle. Seine Flucht zu Fuß scheiterte, er wurde schließlich von zwei Revierpolizisten aus Zeitz festgenommen.



Im Verlauf des Einsatzes kam es laut Bergmann zu weiteren Verzögerungen. So hing der Notruf aus dem Dönerimbiss zwei Minuten in der Warteschleife, weil zu dieser Zeit 64 Notrufe bei der Polizei eingingen. Außerdem sei bei der Verfolgung ein Streifenwagen angehalten worden. Laut Bergmann wollte ein Passant einen Verkehrsunfall melden.

Stahlknecht will auf jüdische Gemeinden zugehen

Angesprochen auf den Streit zwischen Stahlknecht und dem Zentralrat der Juden, ob vor dem Attentat ein Hilfegesuch der jüdischen Gemeinde vorgelegen habe, sagte der Minister: "Aus den von uns der Landespolizei vorgelegten Unterlagen stellt es sich anders dar." Es sei nichts dokumentiert. Stahlknecht sagte, er habe am Sonntag mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, telefoniert. Der Kontakt sei "konstruktiv" gewesen und der Auftakt für weitere Gespräche. Zudem wolle sich Stahlknecht zeitnah mit der jüdischen Gemeinde in Halle treffen.

Außerdem stellte Stahlknecht am Montag einen 10-Punkte-Katalog mit Maßnahmen vor, um künftig mehr Sicherheit gewährleisten zu können. Neben der bereits erlassenen 24-Stunden-Bewachung von Synagogen sieht dieser vor, Staats- und Verfassungsschutz weiter aufzustocken. Außerdem verwies der Minister auf einen Staatsvertrag mit der Jüdischen Gemeinschaft aus dem Jahr 2006. Dieser ermögliche es, besondere Sicherheitsvereinbarungen zu treffen. Wie Stahlknecht und Staatssekretärin Tamara Zieschang erklärten, wurde dieser Vertrag nie in Anspruch genommen. Deshalb wolle das Innenministerum nun auf die jüdischen Gemeinden zugehen, um künftige Verabredungen zu treffen. Ferner verwies Stahlknecht erneut auf die außerordentliche Innenministerkonferenz in Berlin ab Freitag. Dort wolle er bundeseinheitliche Regelungen absprechen. Am Vormittag war im Magdeburger Landtag der Innenausschuss zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um die Landesregierung zum Wissensstand um den Einsatz zu befragen.

Polizei brauchte acht Minuten zum Einsatzort

Innenminister Stahlknecht hatte bereits am Tag nach der Tat öffentlich minutiös den Einsatz der Polizei transparent gemacht. Demnach waren zwischen Notruf und Eintreffen erster Kräfte an der Synagoge etwa acht Minuten Zeit vergangen. In der Zwischenzeit wurde eine Frau erschossen. Der Frage, wieso das Gotteshaus am jüdischen Feiertag Jom Kippur nicht von vornherein polizeilich begleitet wurde, entgegnete Stahlknecht, die Polizei habe "das getan, was sie aufgrund der Gefährdungsanalyse tun musste". Dabei verwies der Innenminister auf eine Gefährdungsanalyse des Bundeskriminalamtes. Demnach habe es keine Hinweise auf "potenzielle Tötungsdelikte mit antisemitischem Hintergrund" gegeben. Als Reaktion sei die Polizei nur unregelmäßig mit einem Streifenwagen präsent gewesen, erklärte Stahlknecht am Mittwoch. Er ordnete daraufhin an, bis auf weiteres alle jüdischen Einrichtungen sowie die Moscheen in Sachsen-Anhalt 24 Stunden am Tag bewachen zu lassen.

Öffentlicher Streit zwischen Innenminister und Zentralrat der Juden