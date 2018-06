Holger Stahlknecht vor der Innenministerkonferenz "Die Bevölkerung erwartet, dass der Rechtsstaat funktioniert"

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht nimmt im Interview Stellung zur Innenministerkonferenz in Quedlinburg. Bildrechte: dpa

Es sind brisante Themen, die in der kommenden Woche auf der Innenministerkonferenz in Quedlinburg besprochen werden. MDR SACHSEN-ANHALT hat Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) im Exklusiv-Interview gefragt, worüber diskutiert wird – und worauf sich die Menschen in Quedlinburg einstellen müssen.

MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Stahlknecht, Sie haben derzeit den Vorsitz der Innenministerkonferenz (IMK). Wenn Sie sich am Mittwoch mit Ihren 15 Länderkollegen in der Quedlinburger Altstadt treffen, geht es um die ganz heißen Eisen, die die Menschen in Deutschland gerade bewegen. Auch um den möglichen Betrugsskandal in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF)?

Holger Stahlknecht: Wir brauchen Aufklärung und Berichterstattung. Die Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Jutta Cordt, wird hier sein und sie wird dazu berichten. Und ich sage deutlich: Es darf hier nicht bei der Bevölkerung der Eindruck entstehen, dass da ein Kontrollverlust eingetreten ist. Weil die Bevölkerung erwartet, dass der Rechtsstaat funktioniert. Und wenn es da kriminelle Energie gibt, muss da strafrechtlich aufgeklärt werden. Man muss aber auch darüber reden, ob die Behörde so groß ist, dass sie anders strukturiert werden muss. Am Ende muss ja sowas auch steuerbar sein.

Wie kann das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat in diesem Fall wiederhergestellt werden?

Das BAMF steht in der Kritik – auch das wird Thema bei der Innenministerkonferenz in Quedlinburg sein (Archivfoto). Bildrechte: dpa Es gehört Transparenz dazu. Wir müssen darüber reden dürfen und auch können, was nicht funktioniert hat. Das ist eine Frage der Ehrlichkeit. Und da müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen. Natürlich haben wir damals sehr viele gehabt, die Asylbegehren gestellt haben. Und es war wichtig, dass das auch zügig ging, damit wir schnell entscheiden können. Auch für die Abschiebung. Aber das muss jetzt analysiert werden. Ich will der Konferenz da nicht vorgreifen. Das ist eine Sache, die am Ende natürlich auch auf Bundesebene entschieden werden muss. Das ist ja ein Bundesamt und kein Landesamt. Aber die Bürger müssen wissen, was ist schiefgelaufen. Und welche Schlüsse zieht die Politik? Und da werden wir sicher auch Empfehlungen dazu abgeben.

Ihr CSU-Kollege, Bundesinnenminister Seehofer, preist jetzt seine Idee der "Ankerzentren" auch als Heilmittel für die fehlende Kontrolle im BAMF an. Bisher wollte Sachsen-Anhalt da nicht mitgehen. Gibt es da jetzt ein Umdenken?

Also die Idee von "Ankerzentren" ist eine richtige Entscheidung. Wir haben das ja hier in Sachsen-Anhalt schon gemacht. Unsere Landeserstaufnahmeeinrichtung in Halberstadt ist faktisch so ein "Ankerzentrum". Wir haben dort Verwaltungsaufgaben konzentriert. Wir haben zugesehen, dass wir dort aus der Erstaufnahme auch abschieben. 33 Prozent aller Abschiebungen im Land erfolgen bereits aus diesen Erstaufnahmeeinrichtungen.

Aber wir werden uns an der Pilotphase der "Ankerzentren" nicht beteiligen. Weil uns was ganz anderes wichtig ist: dass wir diejenigen dort länger bleiben lassen können, bis sie abgeschoben werden, also bis zu 24 Monate. Im Augenblick ist unsere gesetzliche Regelung nur sechs Monate. Dann muss ich verteilen auf die Gemeinden. Ich will aber die Gemeinden entlasten. Und wir verhandeln deshalb gerade mit unseren Koalitionspartnern im Land, der SPD und den Grünen, dass wir unser Landesgesetz so ändern, dass wir Menschen 24 Monate in den Erstaufnahmeeinrichtungen unterbringen können. Und das hat für uns Priorität. Aber grundsätzlich stehen wir den "Ankerzentren" offen gegenüber, zumal wir die ja faktisch schon haben.

Innenminister Seehofer will Ankerzentren. Bislang hat er aber nur wenige Bundesländer auf seiner Seite (Symbolfoto). Bildrechte: IMAGO

Warum zögern so viele Bundesländer, bisher hat Horst Seehofer ja nur Bayern und Sachsen wirklich auf seiner Seite, beim Thema "Ankerzentren", oder?

Es gibt zwei wesentliche Themen: das eine ist, dass wir eine Regelung finden müssen, dass es keinen Flickenteppich gibt in Deutschland. Sondern, dass wir eine einheitliche Regelung haben, wie lange die dort bleiben dürfen. Und das kann nicht sein, dass Niedersachsen sechs Monate hat, Baden-Württemberg 18, wir vielleicht 24. Da muss Föderalismus sich auch mal überwinden.

Und der zweite Punkt ist: Auch wenn man Ankerzentren gut findet, muss man der Bevölkerung fairerweise sagen, das löst nicht das eigentliche Problem. Wir haben die Situation, dass in der Bundesrepublik Deutschland etwa 40 Prozent der Geduldeten nicht abgeschoben werden können, weil die Herkunftsstaaten sie nicht zurücknehmen. In Sachsen-Anhalt sind es nahezu 60 Prozent. Der größte Teil bei uns sind Inder.

Deshalb werden wir als Land Sachsen-Anhalt bei der IMK einen Antrag einbringen, dass wir Druck auf die Herkunftsstaaten ausüben müssen, damit die ihre Menschen wieder zurücknehmen. Es kann doch nicht sein, dass Menschen hier einreisen aber nicht mehr ausreisen können, weil Indien oder Burkina Faso sie nicht mehr zurücknehmen. Da muss man ganz deutlich Druck ausüben, indem man sagt: Entwicklungshilfe kürzen, möglicherweise. Das ist eine Drohung, aber die wirkt in der Regel. Oder bei Staaten, die wirtschaftlich mit uns zusammenarbeiten wollen, die Hürden höher setzen, damit es schwerer wird, dann werden die sich auch bewegen. Da müssen wir Druck machen.

Ich denke, wir haben in Deutschland eine große historische Verantwortung. Innenminister Holger Stahlknecht über den Kampf gegen Antisemitismus

In den letzten Monaten gab es heftige Diskussionen im Land über antisemitische Vorfälle. Auch da wird Sachsen-Anhalt jetzt aktiv und will eine bundesweite Initiative einbringen, die zum gemeinsamen Handeln aller Innenminister in Deutschland gegen antisemitische Täter aufruft. Warum?