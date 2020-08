Landesschülerrat zu Schulstart in Sachsen-Anhalt Mit einem mulmigen Gefühl in den Unterricht

Am Donnerstag geht für Felix Schopf die Schule wieder los. Wie alle anderen Schülerinnen und Schüler muss der 17-Jährige dann an den ersten beiden Schultagen außerhalb des Unterrichts eine Maske tragen. Schopf geht in die 12. Klasse der Berufsbildenden Schule "Otto von Guericke" in Magdeburg und ist Mitglied von "Die Partei".



Auf die Maßnahmen blickt er nicht nur als Schüler, sondern auch aus einer anderen Perspektive: Schopf ist Vorsitzender der Landesschülerkonferenz in Sachsen-Anhalt und vertritt damit mit seinen Kolleginnen und Kollegen alle Schülerinnen und Schüler des Landes. MDR SACHSEN-ANHALT hat ihn gefragt, was er von den Maßnahmen des Bildungsministeriums für die Schulöffnungen hält.