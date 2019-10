MDR SACHSEN-ANHALT: Was ist aus Sicht des Marburger Bundes die größte Herausforderung für das Gesundheitswesen in Sachsen-Anhalt?

Dr. Christine Schneemilch: Da gibt es eine ganze Menge zu tun. Wir möchten, dass im Land garantiert wird, dass wir eine flächendeckende Versorgung für unsere Patienten haben. Wir brauchen eine vernünftige Krankenhausplanung. Und wir brauchen – weil das überall fehlt – Investitionen. Die Länder sind eigentlich verpflichtet, an alle Krankenhäuser Investitionen zu tätigen. Diesen Verpflichtungen sind sie in letzter Zeit nur ungenügend nachgekommen. Da braucht es jetzt wirklich Modelle, die tragfähig sind, damit Krankenhäuser nicht - so wie zum Beispiel in Zeitz im Burgenlandkreis - Insolvenz anmelden müssen. Wir brauchen außerdem Gesetze von der Politik, die mit Augenmaß gemacht werden. Wir haben das Gesetz zu Personaluntergrenzen in den Krankenhäusern, was besonders das Pflegepersonal betrifft. Da es aber an Personal fehlt in diesen Bereichen, werden Pflegekräfte aus anderen Bereichen abgezogen, um das Gesetz zu erfüllen. Die fehlen aber wieder auf der anderen Seite. Die Pflegekräfte können zum Teil diese Arbeit gar nicht mehr leisten, werden länger krank. Dadurch kommt es zu einer schlechteren Betreuungssituation. Das ist eine Spirale, die unbedingt gestoppt werden muss. Hier ist ein bisschen Augenmaß von der Politik gefordert, dass wir mit solchen Gesetzen nicht das Gegenteil erzielen.

Wie sieht es bei den Ärzten mit dem Krankenstand aus? Laut AOK-Fehlzeitenreport werden Ärzte deutlich seltener krank als Pflegekräfte.

Dr. Christine Schneemilch in der Geschäftsstelle der Ärztegewerkschaft Marburger Bund in Magdeburg Bildrechte: MDR/Falko Wittig Viele Ärzte sind nicht bei der AOK versichert, sondern bei den Ersatzkassen oder den privaten Kassen. Ich denke, die Fehlzeiten werden auch im Ärztebereich ansteigen, weil sich die Ärzte auch ihrer selbst bewusst werden. Lange Zeit galt die Meinung: Ein Arzt darf nicht krank sein. Wir haben ein Problem, was psychische Erkrankungen betrifft. Wir haben junge Kollegen, die sich nicht mehr in der Lage sehen, ihre Arbeit durchzuführen, weil sie psychisch durch die viele Arbeit, durch fehlende Weiterbildung und fehlende Betreuung so belastet sind und sich dann krank melden. Gerade psychische Erkrankungen und Suchterkrankungen sind in der Ärzteschaft gestiegen.

Manche Außenstehende werden sagen: Aber dafür bekommen die Ärzte auch sehr viel Geld. Die sollen sich nicht so anstellen.

Das sieht immer ganz gut aus, was man auf dem Lohnstreifen oben sieht, aber wenn man dagegen aufrechnet, wieviel Zeit man investiert in der Klinik, wie lange gearbeitet wird – es gibt keinen Arzt, der einen Nine-to-Five-Job hat, sondern wir arbeiten ja etwas länger. Wir haben auch wesentlich längere Anwesenheitszeiten. Wir müssen Bereitschaftsdienste durchführen. Wir haben nicht nur eine 40- oder 35-Stunden-Woche, sondern erheblich länger. Im Uniklinikum Magdeburg bis zu 58 Stunden pro Woche. Man ist zwei bis drei Wochenenden in der Klinik. Und wenn man das wieder rückrechnet, relativiert sich das hohe Gehalt.

Muss man sich als Patient bei 58 Wochenstunden Arbeitszeit Sorgen machen, in welchem Zustand einen die Ärztin oder der Arzt operiert?

Man muss sich noch nicht Sorgen machen. Es gibt ja immer noch mehrere Kollegen, die in der Klinik da sind und jemanden, der erkrankt oder übermüdet ist, auffangen und einspringen. Bis jetzt wird die Patientensicherheit noch sehr groß geschrieben. Wenn es aber weiter zu Personalmangel kommt oder weiterer Überbelastung, dann kann man eine Patientengefährdung nicht ausschließen. Zum Beispiel sind wir in den Notaufnahmen überlastet. Wir haben dort sehr viele junge Kollegen, die natürlich auch Angst haben, dass sie einem Patienten nicht die adäquate Hilfe zu Teil werden lassen. Es gibt immer noch eine Aufsicht, aber man kann es nicht total ausschließen, dass es nicht auch mal zu Fehlentscheidungen kommt. Ich will nicht für jeden Bereich meine Hand ins Feuer legen, dass es nicht doch mal zu einer Unterversorgung von Patienten kommt.

Bis vor einigen Jahren haben wir ausreichend Bewerber aus dem Studium bekommen. Das hat nachgelassen. Wir haben immer weniger Absolventen, die bei uns beginnen wollen. Dr. Christine Schneemilch über die Uniklinik in Magdeburg

Seit 1991 steigt laut Ärztekammer die Ärztezahl fast kontinuierlich. Auf den ersten Eindruck sieht es da recht gut aus in Sachsen-Anhalt.