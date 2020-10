Wir wissen, dass es einige nicht in Anspruch genommen haben, weil ihre Existenz eben doch nicht so gefährdet ist wegen des berühmten Zweit-Jobs, den viele sowieso immer haben. Manche Maler haben mir gesagt, dass sie mal drei Monate keine Einnahmen haben, das kommt vor, das sind sie gewohnt. Aber sie verkaufen jetzt gerade auch ganz gut. Bei den Schriftstellern ist es so, dass die Lesungen jetzt wieder zu funktionieren beginnen. Viele Schriftsteller haben mir auch gesagt, eigentlich war das mal ganz gut, dass sie nicht von Veranstaltung zu Veranstaltung tigern mussten. So wäre sie endlich mal mit ihrem Roman vorangekommen.

Es hilft wenig, einfach nur Geld ins System zu schütten. Wir haben bisher kein Wirtschaftsprogramm, das fehlende Einnahmen ersetzt. Das ist schwierig. Aber wenn wir die Einnahmeseite auch noch entlasten wollen, dann ist auch so eine starke Volkswirtschaft wie die Bundesrepublik Deutschland bald am Ende.

Natürlich gibt es Bands, die in großen Diskotheken auftreten und von Eventagenturen gebucht werden. Die haben jetzt Probleme. Bei den kleinen Musikern ist es eine andere Sache. Wir hatten vor kurzem das Bachfest in Köthen. Ragna Schirmer hat an einem Tag fünfmal die Goldberg-Variationen gespielt. Das waren am Ende auch fünfmal 40, also 200 Besucher, die das gehört haben. Und alle Beteiligten waren zufrieden.