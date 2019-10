Debatte im Landtag Land kündigt Investitionsprogramm für Krankenhäuser an

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat sich am Donnerstag mit der Finanzierung der Krankenhäuser befasst. Dabei hat Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) angekündigt, den Kliniken beim Abbau des Investitionsstaus helfen zu wollen. "Wir brauchen ein Investitionsprogramm, wie es das mit gutem Erfolg in Sachsen-Anhalt in den 1990-er Jahren gegeben hat unter Sozialminister Wolfgang Böhmer. Die letzten Raten des Schuldendienstes haben wir bis 2018 bezahlt", sagte die Ministerin am Freitag in Landtag.

Sie positionierte sich damit in einer von der AfD beantragten Aktuellen Debatte über die Situation der Krankenhäuser im Land. Die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt kritisieren seit langem, dass sie zu wenig Geld für Investitionen bekommen.

"Brauchen viel, viel mehr Geld"

Der AfD-Abgeordnete Ulrich Siegmund hatte zuvor auf den enormen Investitionsstau bei den Gesundheitseinrichtungen hingewiesen. Die Krankenhäuser benötigten rund 1,5 Milliarden Euro, ähnlich hoch sei der Bedarf bei den beiden Universitätskliniken Halle und Magdeburg. Es müsse unverzüglich gegengesteuert werden, betonte Siegmund.

"Wir brauchen viel, viel mehr Geld für Investitionen." Er sprach sich für eine Rekommunalisierung von Kliniken aus. Finanzielle Interessen dürften nicht im Vordergrund stehen. Überschüsse müssten den Patienten zugutekommen.

Grundversorgung soll erhalten bleiben

Sozialministerin Petra Grimm-Benne Bildrechte: IMAGO Laut Grimm-Benne soll die Krankenhausstruktur in Sachsen-Anhalt mit 48 Kliniken bewahrt werden. Sie trete für den Erhalt der Krankenhäuser der Grundversorgung im Land ein, mit Innerer Abteilung und allgemeiner Chirurgie und möglichst auch Geburtsabteilung und Frauenheilkunde.



Es gehe aber auch um Qualität. Dafür sollen Schwerpunkte und Zentren für eine spezialisierte Versorgung definiert werden, so die Ministerin. Aktuell werde an einem Krankenhausplan für das Land gearbeitet. Mit diesem soll der Bedarf an Krankenhausleistungen ermittelt werden, der zugleich Grundlage für mögliche Förderungen ist.

Aufregung im Burgenlandkreis

Anlass für die Debatte war die Pleite des Burgenlandklinikums, das Krankenhäuser in Naumburg und Zeitz betreibt, vor einigen Wochen. Damals wurde eine Insolvenz in Eigenregie beantragt. Für die Sanierung stand auch eine Schließung der Geburtenabteilung in Zeitz zur Debatte.