Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Clemens von Goetze, deutscher Botschafter in Israel, und Gabriele Haseloff beim Besuch der Technion in Haifa. Bildrechte: Corinna Kern/Staatskanzlei Sachsen-Anhal/dpa

Zu Besuch in Israel Universitäten Magdeburg und Haifa kooperieren

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff befindet sich zur Zeit mit einer Delegation in Israel. Am Montag hat er die Universität in Haifa besucht. Die Hochschulstandorte in Magdeburg und Haifa wollen sich in den Bereichen Robotertechnik, Informationstechnologie und Medizintechnik intensiver austauschen.