Staatsbesuch Ministerpräsident Haseloff reist nach Israel

Eine der wenigen Unternehmen mit israelischer Beteiligung in Sachsen-Anhalt ist die IC-IP Bitterfeld GmbH, die u.a. mit der Produktion von Salzsäure, Weichmachern und Flammschutzmitteln einen Jahresumsatz von rund 92 Millionen Euro erzielt. Das Headquarter des Unternehmens befindet sich in Tel Aviv. Ministerpräsident Haseloff will in Tel Aviv die Kontakte zu diesem und anderen Unternehmen auffrischen und Möglichkeiten für weitere Investitionen in Sachsen-Anhalt ausloten. Außerdem wird sich der CDU-Politiker um das Bauhauserbe kümmern.

Weltkulturerbe Bauhaus in Tel Aviv

Weltkulturerbe: Bauhaus in Tel Aviv Bildrechte: imago/Danita Delimont In Tel Aviv, direkt am Rothschild Boulevard, einer Prachtstraße mit edlen Boutiquen und gemütlichen Cafés, stehen Häuser mit großen runden Balkonen, die von jüdischen Architekten in den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts gebaut wurden. Sie hatten bei Walter Gropius am Bauhaus in Weimar und Dessau studiert und waren nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nach Palästina ausgewandert. In Tel Aviv errichteten sie die sogenannte Weiße Stadt, 4000 Gebäude im Bauhausstil, die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören.



Ministerpräsident Haseloff wird auf dem Hügel des Frühlings – so die deutsche Übersetzung von Tel Aviv - gemeinsam mit der Direktorin der Stiftung Bauhaus, Dr. Claudia Perren, an einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema "100 Jahre Bauhaus" teilnehmen.

Erinnerung an jüdische Gemeinden, die vor dem Holocaust existierten – darunter viele in Sachsen-Anhalt. (Archiv) Bildrechte: dpa Außerdem werden Vertreter der Investitions- und Marketinggesellschaft mit einer Präsentationsveranstaltung, zu der israelische Tourismusexperten eingeladen sind, für Sachsen-Anhalt als Reiseland werben.



Darüber hinaus wird Ministerpräsident Haseloff die Holocaustgedenkstätte Yad Vashem besuchen. So gesehen reist er gleich in dreifacher Mission nach Israel: Er will Wirtschaftskontakte ausbauen, das Bauhauserbe bewahren und die Erinnerung an den Holocaust wachhalten.

Fakten zu Israel Laut dem Zentralen Statistikbüro hat Israel etwa 8,7 Millionen Einwohner. Mit 74,7 Prozent stellen jüdische Einwohner die deutliche Mehrheit. Der Anteil der arabischen Einwohner beträgt 20,8 Prozent; sie sind mehrheitlich Muslime. Etwa zwei Prozent der Israelis sind Christen.

