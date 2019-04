Rund 2.880 Menschen rechnet der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt der extremistischen Szene zu, sagte Behördenchef Hollmann am Dienstag. Davon seien rund 1.300 Rechtsextremisten – ein Wert, der sich verglichen zum Vorjahr nicht verändert hat. Anders im linksextremistischen Lager: Dem gehören laut Verfassungsschutz inzwischen rund 530 Menschen an – etwa 40 mehr als 2017. Einen leichten Anstieg haben die Verfassungsschützer auch bei Reichsbürgern ausgemacht. Der Szene gehören dem Bericht zufolge etwa 500 Menschen an.