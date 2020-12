Es hätte das Jahr vor der Landtagswahl werden können. Anfang Januar, das Jahr 2020 war erst wenige Tage alt, schrieb MDR SACHSEN-ANHALT in seinem politischen Ausblick, in diesem Jahr werde der Wahlkampf beginnen. Spitzenkandidaten würden nominiert, erste Kampfansagen in Richtung der politischen Konkurrenz würden formuliert. Und all das ist ja auch geschehen – allerdings mit deutlichen Abstrichen. Denn in den ersten Tagen des neuen Jahres hätte sicher niemand geahnt, dass dieses Jahr politisch in erster Linie den Titel "Pandemiebekämpfung" tragen würde. Einschränkungen hier, Hilfspakete dort – ganz zu schweigen von ungezählten Pressekonferenzen, in denen der Ministerpräsident und seine Regierung erklären, was nun zu tun sei.