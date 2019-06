Amy-Marie Bock ist 21 Jahre alt und Stadträtin der AfD in Bitterfeld-Wolfen. Bildrechte: MDR/Falko Wittig

Der Besuch in der Kreisgeschäftsstelle der AfD in Bitterfeld beginnt für mich mit einer Überraschung. Der ganze Kreisvorstand ist gerade versammelt und in den letzten Zügen seiner Sitzung. Zwischen drei Landtagsabgeordneten sitzt auch Michael Bock, der Großvater der 21-jährigen Amy-Marie Bock. Er ist Beisitzer im Kreisvorstand.

Auch seine Enkelin sitzt im Vorstand – allerdings nur im örtlichen Stadtverband. Bei der Kommunalwahl schaffte sie auf dem Ticket der AfD den Einzug in den Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen. Im Ortschaftsrat von Bitterfeld vertritt die junge Frau ebenfalls in Zukunft ihre Partei. Dort wurde die AfD mit 25,2 Prozent stärkste Partei.

Mit 15 vom Großvater politisiert

Exakt 46 Minuten lang interviewe ich die 21-jährige Kommunalpolitikerin. Mit am Tisch sitzt Kreischef Daniel Roi, der aber die ganze Zeit kein Wort sagt. Die junge Frau erzählt, dass ihr politisches Interesse ungefähr zu der Zeit aufkeimte, als die AfD gegründet wurde. 2013 war das, Amy-Marie Bock war damals 15. Wie ihr Großvater fühlte sie sich zur AfD hingezogen. Erst trat sie in die Jugendorganisation Junge Alternative ein, 2016 dann in die AfD.

Ich habe mich natürlich auch mit anderen Parteien beschäftigt, aber für mich war die AfD die Partei, die meine Interessen am stärksten vertritt. Amy-Marie Bock

Ihre Familie stehe hinter ihr. "In meinem persönlichen Freundeskreis ist es jetzt nicht so, dass man sich für Politik engagiert." Doch gebe es auch Sympathisanten der Partei, berichtet die gelernte Bürokauffrau. Sie habe auch in der Partei viele neue Freunde gefunden und andere überzeugen können, sich politisch zu engagieren.

Motivation für andere Jugendliche

In die Kommunalpolitik ging Bock, um andere Jugendliche zu motivieren, etwas für ihre Heimat zu bewirken. Sie sei sich bewusst, dass ihre Arbeit in Stadt- und Ortschaftsrat viel Zeit und Arbeit kosten werde. Berufliche Nachteile habe sie dadurch nicht. Ihr Arbeitgeber in Landsberg wisse Bescheid, verhalte sich zu ihrem politischen Einsatz aber neutral.

Die 21-Jährige will als Kommunalpolitikerin vor allem etwas für die Jugend verändern. Es reiche nicht aus, attraktive Angebote an der Goitzsche zu schaffen. Sie findet die Innenstadt von Bitterfeld nicht besonders jugendfreundlich. "Es wird halt alles nach außen verlegt. Ich finde, man könnte die Innenstadt etwas freundlicher gestalten." So gebe es am Abend keine Disko, wo man hingehen könne. "Letztendlich fährt man eine halbe oder dreiviertel Stunde, um mal irgendwo zum Abend wegzugehen." Der Bahnhof in Bitterfeld Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Die AfD sei sehr bürgernah, sie gehe auf einen zu und interessiere sich, sagt Bock auf die Frage, was ihre Partei von anderen unterscheide. Das schließe auch Jugendliche mit ein. Niemand mache so viele Infostände wie ihre Partei, sagt die 21-Jährige. Ansonsten würden sich nur noch die Grünen um junge Leute kümmern. Sie fühle sich in der eher männlich geprägten AfD geschätzt und ernst genommen. Dabei spiele es keine Rolle, dass sie eine Frau sei.

Umweltpolitik – auch ein Thema für die AfD

Amy-Marie Bock findet, dass sich politisch interessierte Jugendliche zwischen Grünen und AfD aufsplittern. Hat die AfD nicht ein Problem mit dem Klimaschutz? "Es ist nicht so, dass wir die Umweltpolitik komplett von uns stoßen." Sie halte es wichtig, die Umweltpolitik im Auge zu haben. Sie merke zwar eine Veränderung, sei aber nicht der Meinung, dass man deshalb den Untergang des Klimas vorhersehen müsse.

Vieles wird hochgehypt, anstatt sich erstmal damit auseinanderzusetzen, was sich überhaupt verändert, ohne dass etwa bewiesen wird, dass das Klima in den nächsten Jahren komplett untergeht. Amy-Marie Bock

Unzufrieden mit Migrationspolitik

Der Umgang mit der Migration sei ein wichtiger Grund gewesen, in die AfD einzutreten, aber nicht der einzige. "Weil sie da schon ein bisschen im Sinne der Sicherheit der Bürger handeln." Mit einer überwachteren Migrationspolitik wären verschiedene Anschläge oder sexuelle Übergriffe wie zuletzt in Roßlau nicht passiert, glaubt Bock. "Es gibt wahre Kriegsflüchtlinge. Und es gibt andere Flüchtlinge, die keine Kriegsflüchtlinge sind." Sie sei dagegen, Menschen zu unterstützen, die wegen des schöneren Lebens herkommen oder mit Gewalt und Drogen zu tun haben. Nur Kriegsflüchtlingen solle geholfen werden.

Bei der Arbeitsmigration zeigt sich Bock offener. Die Bürokauffrau berichtet von ihren Erfahrungen in der Produktion ihrer Verzinkerei in Landsberg. Dort gebe es viele Beschäftigte aus Polen, mit denen es ein gutes Miteinander gebe. "Ich sehe, wie dankbar die Leute sind. Und das ist für mich auch völlig okay." Schön fände sie aber auch, wenn Stellen mit Deutschen besetzt werden könnten.

Kein Hass auf die Grünen

Sie finde es traurig, dass ihre Altersgruppe so stark zurückgeht. Junge Leute könnten stärker motivierter werden, etwas für ihre Zukunft zu machen. So höre sie von jüngeren Bekannten, dass sie bei der Berufsberatung nicht richtig ernst genommen würden. Viele politische Positionen der Grünen finde sie schlecht und verstehe sie nicht. Aber: "Ich muss für mich sagen, dass ich nie jemand hassen würde, weil er eine andere Ansicht hat als ich."