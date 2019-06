Erst um die Jahrtausendwende zeigte sich bei den Geburten wieder ein leichter Aufwärtstrend. Doch die Zahlen aus DDR-Zeiten wurden nie wieder erreicht. Und das Geburtenplus ist zu einem erheblichen Teil auch durch den Zuzug von Migranten zu erklären. Sie helfen vor allem Großstädten wie Halle und Magdeburg, den Vergreisungstrend zu stoppen. So heißt es in einer Veröffentlichung des Magdeburger Amts für Statistik für das Jahr 2017 :

Mit zunehmendem Ausländeranteil der Magdeburger Bevölkerung steigt auch der Beitrag dieser Bevölkerungsgruppe am Geburtenplus. (...) 2016 lag der Ausländeranteil bei 7,8 Prozent, der Anteil an den Geburten bei 15,1 Prozent. (…) Zudem ist gut erkennbar, dass der Zuwachs an Kindern bzw. Jugendlichen auf die Zuwanderung ausländischer Staatsangehöriger zurückgeht.

Der Anteil der 20- bis 29-Jährigen ist seit 1990 in Sachsen-Anhalt somit erheblich geschrumpft. 1990 gehörten noch rund 15 Prozent der Bevölkerung zu dieser Altersgruppe. 2017 waren es nur noch neun Prozent. Die Gründe dafür liegen also einerseits im brutalen Geburteneinbruch ab 1990, andererseits in der starken Abwanderung junger Menschen in den Westen.