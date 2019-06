Lea Heilmann ist 18 und neue Stadträtin der Grünen in Ballenstedt. Bildrechte: Lea Heilmann

Es ist ein bisschen kompliziert, eine Schülerin persönlich zu treffen, die gerade ihre Abiturprüfung hat. Deshalb spreche ich mit der 18-jährigen Lea Heilmann am Pfingstmontag am Telefon, zwei Tage vor ihrer mündlichen Abiturprüfung in Kunst.

Mittlerweile hat die junge Frau aus Ballenstedt ihr Abi in der Tasche. Es ist ihr zweiter Erfolg innerhalb weniger Wochen. Denn erst am 26. Mai konnte Heilmann einen anderen Erfolg feiern – ihren Einzug in den Stadtrat von Ballenstedt im Landkreis Harz. Die Schülerin war bei der Kommunalwahl für die Grünen angetreten.

Über die Videothek zu den Grünen

Politisch interessiert war sie schon immer. Zu den Grünen kam sie durch viele Gespräche mit einem ortsbekannten Kommunalpolitiker der Partei, der in Ballenstedt eine Videothek betrieben hat.

Inhaltlich lag es auch daran, dass sie gegen die AfD ist. Zuvor hatte sie sich bei Facebook häufiger mit dem Harzer Landtagsabgeordneten Mario Lehmann und dessen Anhängern angelegt – unter anderem ging es um das Thema Flüchtlinge. "Da haben wir gemerkt, dass in Ballenstedt regelrecht eine rechte Filterblase existiert, in der viele Menschen die Meinung von Mario Lehmann teilen oder noch radikaler sind. Das hat uns erstmal überrascht und ein bisschen geschockt."

Mit 18 im Stadtrat

Gemeinsam mit einer gleichaltrigen Schulfreundin entschied sich Lea Heilmann dann, bei der Kommunalwahl für die Grünen zu kandieren. Heilmann bekam bei der Stadtratswahl 197 Stimmen, das reichte für einen der zwei Sitze, die die Grünen mit ihren 7,8 Prozent in Ballenstedt holten. Sie glaubt, dass viele Jugendliche in ihrem Ort sie gewählt haben. Auch zur Kreistagswahl kandidierte die 18-Jährige – da hatten aber ihre knapp 600 Stimmen nicht für ein Mandat gereicht.

Während Heilmann kommunalen Wahlkampf für die Grünen machte, büffelte sie zugleich fürs Abitur und ging im Einzelhandel arbeiten. "Abitur, Arbeit und Politik zusammen – das war schon eine Herausforderung. Aber wenn man gut organisiert ist, geht das eigentlich alles recht gut." Von den Generationen über 50 habe es auf ihre Kandidatur auch negatives Feedback gegeben, Heilmann sei zu jung für Kommunalpolitik und solle erstmal arbeiten gehen.

Zufrieden bei den Grünen

Sie habe sich bei den Grünen von Anfang an wohl gefühlt. Vorbehalte wegen ihres jungen Alters habe es nicht gegeben. "Ich finde, dass meine Generation nicht ernst genommen wird. Man denkt: die sind jung. Aber es ist wichtig, dass jüngere Leute in der Politik auch mitarbeiten. Immerhin wird Politik für uns entschieden. Und warum sollten wir uns daran nicht beteiligen?"

Ältere Generation zu ignorant

Ist die ältere Generation gegenüber Jugendlichen zu ignorant gewesen. Lea Heilmann sagt: ja. In der Politik sei die Meinung der jüngeren Generation "vollkommen irrelevant" gewesen. Sie nennt als Beispiel den Streit um Upload-Filter für das Internet. "Da wurde absolut kein Wert darauf gelegt, wie die Meinung der jüngeren Generationen ist. Sie haben es sich ein bisschen verwirkt mit vielen politischen Entscheidungen. Gerade CDU und CSU machen sich bei den jüngeren Generationen gerade sehr unbeliebt." Der Schlosspark in Ballenstedt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Einen Bruch zwischen den Generationen sieht die junge Frau aber noch nicht. Sie glaube, man müsse sich auf Augenhöhe begegnen und miteinander reden. Es dürften nicht immer nur die älteren Meinungsbilder bevorzugt werden, auch wenn es dort die meisten Wählerstimmen zu holen gibt. "Die Altparteien haben sich bei den jüngeren Generationen unbeliebt gemacht und viele Wähler verloren." Mit Altparteien meint Heilmann CDU, CSU und SPD, ihre Partei sieht sie dagegen als moderne und neue Partei. Dass auch die AfD junge Wähler anzieht, erklärt sich Heilmann mit der Politik der Etablierten. "Da finden dann auch Parteien Anklang, die unter anderen Voraussetzungen keinen Anklang finden würden."

Ballenstedt soll für Jugend attraktiver werden

Im Ballenstedter Stadtrat will sich die 18-Jährige dafür einsetzen, dass ihre "sehr schöne Stadt" auch für jüngere Bewohner wieder attraktiver wird. Es sollen nicht alle nach dem Schulabschluss in die großen Städte ziehen. "Wir haben hier zwar einen Jugendklub, aber das war's dann auch. Ansonsten ist hier für junge Leute leider gar nichts." Außerdem will sie sich im Stadtrat um einen Kompromiss zwischen Naturschutz und Hochwasserschutz im Selketal kümmern und der AfD in ihrem Ort contra geben.

Reden mit der AfD

Doch auch wenn Heilmann die AfD nicht mag, hält sie es für falsch, nicht mit ihr zu reden. Sie würde einem politischen Streit auf Augenhöhe und in normalem Ton nicht aus dem Weg gehen, sagt die 18-Jährige. "Ich finde, man sollte mit den Menschen sprechen und sie nicht einfach nur verurteilen und ignorieren." Es gebe "leider" bei manchen Themen sogar Gemeinsamkeiten, zum Beispiel beim Naturschutz. Sie halte die Weltanschauung der AfD für falsch, aber sie finde als Partei viel Anklang und sollte ernst genommen werden.

Gegen Sexismus und Rassimus

Ihr sei es wichtig, gegen Sexismus und Rassismus Flagge zu zeigen. Aber auch der Klimaschutz bedeute ihr viel, so habe sie versucht, sich trotz ihres Abis ein bisschen bei "Fridays for Future" einzubringen. Da sie gerne wandern gehe, liege ihr auch der Naturschutz im Harz am Herzen, sagt die 18-Jährige.

Pendeln zwischen Halle und Ballenstedt

Nach dem Abitur will die 18-Jährige in Halle Lehramt für die Grundschule studieren. Wie passt das mit ihrer neuen Aufgäbe als Stadträtin in Ballenstedt zusammen? Die junge Frau will zwischen beiden Orten pendeln. "Mir war bewusst, dass das etwas schwieriger zu organisieren wird. Aber ich nehme das gerne in Kauf, weil Ballenstedt noch jahrelang meine Heimatstadt ist."