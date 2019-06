Robert Pilz, Stadtrat für die Freie Wählergemeinschaft Oberharz in Hasselfelde Bildrechte: Robert Pilz

Für Robert Pilz beginnt gerade der Feierabend, als ich ihn in Halberstadt treffe. Es ist das erste persönliche Interview für den 24-Jährigen, der dort im historischen Stadtarchiv arbeitet. Als Fachangestellter für Medien und Informationsdienste. Geschichte – das sei schon immer sein Steckenpferd gewesen, sagt der junge Mann, der in Hasselfelde im Harz wohnt. Politisch ist Pilz in der Freien Wählergemeinschaft Oberharz aktiv.

Diese Gruppierung ist ein Zusammenschluss von Wählergemeinschaften und in Hasselfelde die Nummer 1 bei den Wählern: Bei der Kommunalwahl holte sie fünf der sieben Mandate im Ortschaftsrat. "Für mich war es eigentlich klar, dass ich mich in meinem Heimatort engagieren möchte." Da sei die Wählergemeinschaft der erste Ansprechpartner und immer sein Anlaufpunkt gewesen. "Weil man sich in einem Ort mit 2.200 Einwohnern natürlich auch kennt." Ein Parteibuch hat Pilz nicht.

Kommunalpolitik ohne Parteibuch

Pilz hatte schon 2014 kandidiert. Mit 19 Jahren wollte er ein Ausrufezeichen setzen, dass sich nicht nur ältere Leute engagieren. Besuche von Ortschaftsrats- und Stadtratssitzungen gehörten zu seinem Feierabendprogramm. "Das war natürlich ungewöhnlich, da das Publikum meist älter ist." Pilz kam dann als Nachrücker 2015 in den alten Ortschaftsrat und wurde nun im Mai mit fast 400 Stimmen wiedergewählt. Auch im Stadtrat war der 24-Jährige bereits vor der jüngsten Wahl für seine Wählergemeinschaft vertreten – erst als berufener Bürger im Bau- und Ordnungsausschuss, dann ab 2018 als Nachrücker im Stadtrat, wo er nun wiedergewählt wurde.

Das ist schon ein ordentlicher Vertrauensbeweis, mit dem ich in dem Maße nicht gerechnet hätte. Robert Pilz

Nur bei der Kreistagswahl hat es für Pilz im Mai nicht gereicht. Doch auch dort sammelte Robert Pilz viele Stimmen – genau 1.693. Doch bei einem Einzug in den Kreistag hätte Pilz wohl Probleme mit der Arbeit bekommen. Denn dessen Sitzungen finden manchmal auch am Nachmittag statt. Für einen jungen Mann hat Pilz eine eher ungewöhnliche politische Karriere. Was hat ihn dazu motiviert?

Politisiert in der Realschule

Sein Interesse für Politik begann schon in der Realschule. Dort fiel ihm im Sozialkundeunterricht das politische Desinteresse seiner Mitschüler auf. "Das hat mich schon immer gestört, wenn man sich nicht einbringt. Denn das Meckern fällt natürlich leicht." Sein Herzblut galt und gilt der Feuerwehr, da wollte er auch etwas voranbringen. Er hoffe, dass durch die "Fridays for Future"-Bewegung etwas mehr Interesse für politische Themen geweckt sei. Es gebe aber einen Unterschied zwischen Demonstrieren und Sacharbeit.

Pendeln zwischen Sömmerda und Hasselfelde

Mit 16 ging Pilz zur Ausbildung nach Sömmerda in Thüringen. Danach ist er vor allem am Wochenende in seinen Heimatort gependelt. Mit 18 übernahm er dann den Posten des stellvertretenden Feuerwehr-Jugendwarts. "Bei uns hat das familiär Tradition. Mein Opa war in der Feuerwehr. Mein Bruder ist es auch. Der Freundeskreis in Hasselfelde ist fast ausschließlich an die Feuerwehr gebunden."

Seine Freizeit ist auch ohne die Kommunalpolitik vollgepackt. Neben seinem Job als Jugendwart bei der Feuerwehr engagiert sich Pilz auch bei Arbeitseinsätzen im Skiverein und im Osterfeuerverein seines Heimortes. Jeden Mittwoch gibt es in Hasselfelde einen Abend für die Jugend.

Mehr Geld für die Kommunen

Hasselfelde gehört zu Oberharz am Brocken, einem Ort, der durch seinen desolaten Haushalt landesweit bekannt geworden ist. Als Kommunalpolitiker will sich Pilz dafür einsetzen, dass jede Kommune mehr Geld bekommt. "Es würden alle davon profitieren, wenn freiwillige Leistungen nicht als freiwillig tituliert werden." Denn Ausgaben für Kultur – zum Beispiel für Freibäder und Brauchtumspflege – würden als erstes gestrichen. Pilz stört auch, dass zwei Bergbau-Unternehmen auf dem Gemeindegebiet keine Gewerbesteuer zahlen müssen. Doch lösen könne man das nur auf EU-Ebene, räumt Pilz ein.

Auf Eigenverantwortung setzen

Werden junge Leute zu wenig berücksichtigt? Der 24-Jährige sieht Jugendliche auch in der Verantwortung, von den angebotenen Möglichkeiten Gebrauch zu machen, die jede größere Stadt bietet. "Da haben viele anscheinend nicht so den Plan." In kleineren Ortschaften seien von Entscheidungen wie dem Rückbau von Infrastruktur alle betroffen, nicht nur junge Leute. Er finde es gut, wenn sich Menschen engagieren und organisieren, egal in welcher Form. Es sei gut, überhaupt erstmal eine Meinung zu haben. Die müsse in einer Demokratie ja nicht allen gefallen.

Die Seilhängebrücke mit der Rappbode-Talsperre bei Hasselfelde im Harz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dass so wenige junge Leute politische Mandate haben, erklärt Pilz mit deren fehlendem Bekanntheitsgrad. Man stelle bei den Parteien lieber bekannte Gesichter nach vorne, da man bei ihnen vermute, dass sie mehr Stimmen ziehen. Und das seien dann nicht die Jüngsten. "Leider ist es ja auch so, dass meistens ältere Leute wählen gehen. Weil es weniger Jüngere gibt und diese nicht genug zu Wahlen gehen." Er versuche junge Leute dafür zu begeistern, ihr Wahlrecht wahrzunehmen. Eine Herausforderung, sagt der 24-Jährige.

Filterblase statt Austausch

"Es war noch nie so einfach zu kommunizieren wie heute. Aber das persönliche Gespräch findet anscheinend nicht mehr statt." Viele Menschen befänden sich in einer Blase und würden sich nicht mehr breit informieren. Ein Austausch finde nicht mehr statt. "Ich glaube, man hat eine gefestigte Meinung. Und davon geht man nicht mehr ab. Das erlebe ich auch so."

Für Robert Pilz sind Klima und Migration wichtige Zukunftsthemen. Aber auch die Sicherheit seiner Rente beschäftigt ihn. "Weil da nicht mehr so das Vertrauen da ist." Doch in Gesprächen merke er oft, dass Leute seines Alters die Probleme vor sich herschieben. "Viele sagen: Ich kann nichts daran ändern." Der 24-Jährige rechnet nicht damit, dass Parteien durch die jüngste Politisierung der Jugend groß profitieren werden, auch wenn er im Moment einen gewissen Zulauf bei Grünen und AfD sieht.

Sorge um die Zukunft des Heimatortes