Bei der Grünen Jugend in Sachsen-Anhalt engagieren sich mit Stichtag 1. Juli dieses Jahres gut 140 Menschen. Seit den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr sind sechs dieser jungen Grünen Mitglieder in Stadt- und Gemeinderäten in Sachsen-Anhalt, die Hälfte von ihnen in Halle und Magdeburg. Bildrechte: Bundesvorstand der Grünen Jugend