Mit dem Brexit-Referendum in Großbritannien fing alles an. Es war das Jahr 2016 und die Briten wollten die EU verlassen. Rumms. Das saß. Wenig später, Januar 2017: Donald Trump wird Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Der nächste Schlag. Nadja Lösch saß damals in Magdeburg und beschloss, etwas ändern. Nicht die Wahl des US-Präsidenten – wie auch? – aber etwas vor Ort, zu Hause. "Damit die Welt nicht so bleibt", erzählt sie heute. 2017 fasst Nadja Lösch den Entschluss, sich parteipolitisch zu engagieren. Sie tritt in die Linke ein. "In meiner Heimat gab es Rot oder Braun", sagt die gebürtige Sächsin. "Ich war schon immer rot."

Knapp drei Jahre später sitzt die 34-Jährige in einem Café im Zentrum von Magdeburg und bestellt einen Kaffee. "Schwarz, bitte." Dazu ein Glas stilles Wasser. Die 34-Jährige hat ihren Entschluss, etwas verändern zu wollen, in die Realität umgesetzt. Donald Trump ist zwar immer noch US-Präsident. Doch auch Nadja Lösch ist aufgestiegen. Sie sitzt heute für die Linke im Stadtrat in Magdeburg.

Am Anfang fühlte sie sich "lost"