Michael Földi nippt an seiner Tasse und trinkt einen Schluck Kaffee. Bundesparteitag 2015 in Karlsruhe, steht auf der Tasse. Und: CDU. Földi empfängt – trotz Urlaubs – in der Geschäftsstelle seiner Partei in Wolmirstedt, mitten in der Fußgängerzone. Früher arbeitete die Lokalredaktion der "Volksstimme" in dem Gebäude, heute hängen Wahlplakate von Ralf Geisthardt, Guido Heuer, Martin Stichnoth, Gaby Brakebusch oder Holger Stahlknecht an den Wänden. Es wirkt wie eine Ahnengalerie erfolgreicher CDU-Politiker von hier. Die Landtagspräsidentin (Brakebusch), der Innenminister und CDU-Landesvorsitzende (Stahlknecht), der nahbare und langjährige Landtagsabgeordnete (Geisthardt) – alles Kinder der Börde, politisch betrachtet jedenfalls.