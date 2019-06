Lea Heilmann, Amy-Marie Bock und Robert Pilz haben eines gemeinsam: Sie alle sind Stadträte in ihren Heimatorten. Und: Sie alle sind unter 30 Jahre alt. Ihre Motive, sich politisch einzubringen, sind dagegen so unterschiedlich wie ihre politischen Orientierungen: Während die 18-jährige Grüne Lea Heilmann in ihrer Heimatstadt Ballenstedt Rechten Paroli geben will und sich gegen Sexismus stark macht, stört sich die 21-jährige Amy-Marie Bock von der AfD an der Migrationspolitik und der Ödnis der Innenstadt von Bitterfeld. Der 24-jährige parteilose Robert Pilz sucht nach Möglichkeiten, damit sein Heimatort Hasselfelde mehr Geld zur Verfügung hat und nicht abgehängt wird.