Zum Bundesparteitag der SPD in Berlin sind acht Delegierte aus Sachsen-Anhalt angereist. Anne-Sarah Fiebig, 28, und Carlo Reifgerste, 32, sind die Jüngsten von ihnen. Fiebig stammt aus Halle und schreibt ihre Doktorarbeit in Hamburg, in Jüdischer Philosophie. 2015 trat sie in die SPD ein – auch, um etwas gegen die AfD zu unternehmen. Reifgerste ist gebürtiger Mecklenburger und wohnt seit der 1990er Jahren in Magdeburg, heute mit Frau und zwei Kindern. Der Sozialwissenschaftler ist bereits seit 2009 SPD-Mitglied.