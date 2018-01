CDU-Ministerin Justizministerin will Personalengpass vorbeugen

Personalengpässe in der Justiz

Sachsen-Anhalts Justizministerin Keding will einem Personalengpass in der Justiz vorbeugen. Die CDU-Politikerin sagte MDR SACHSEN-ANHALT, schon jetzt sollten pro Jahr 20 bis 30 Richter und Staatsanwälte eingestellt werden. Das sei realistisch und sinnvoller, als in einem Jahr qualifiziertes Personal für 70 bis 80 Stellen zu finden. Das größte personelle Problem gebe es wegen der "ungünstigen Altersstruktur" im Augenblick im mittleren Dienst und bei Wachtmeistern. "Da müssen wir jetzt etwas tun", sagte die Ministerin.

Die neue Justizvollzugsanstalt in Halle

Mit Blick auf die Justizvollzugsanstalt in Halle, die ab 2024 bezogen werden soll, sagte Keding, sie orientiere sich an gesetzlichen Regeln im Justizvollzugsgesetzbuch. Demnach soll ab Januar 2025 jeder Gefangene in einer Einzelzelle untergebracht werden. "Das wollen wir unbedingt erreichen", sagte Keding. Die Ministerin verwies darauf, dass es auch in anderen Justizvollzugsanstalten im Land Sanierungsbedarf gebe. Die neue Justizvollzugsanstalt in Halle soll ab 2024 bezogen werden können (Symbolbild). Bildrechte: dpa

Angesprochen auf die "MeToo-Debatte" sagte Keding, sexuelle Belästigung dürfe es nicht geben – egal, ob am Arbeitsplatz, in der Universität, Schule oder auf dem Magdeburger Domplatz. Die Ministerin ist auch für Gleichstellung zuständig. Dass viele Opfer nur zögerlich mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit gingen, liegt nach Kedings Einschätzung an einer gewissen Scham und der Frage, ob den Opfern geglaubt oder eher mit dem Finger auf sie gezeigt werde. Dass es soweit erst gar nicht komme, hänge von der "Kulturleistung ab, die wir als Gesellschaft bringen müssen".

Die Politikerin riet betroffenen Frauen, sich an die Netzwerkstelle Gleichbehandlung, die Gleichstellungsbeauftragte oder aber an die Staatsanwaltschaft oder Polizei zu wenden. Außerdem gebe es ein vom Bund eingerichtetes Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, das man unter der Rufnummer 0800 116 016 kontaktieren könne.

Neuer Wirbel im Fall Oury Jalloh

Im Fall Oury Jalloh muss sich Justizministerin Keding Fragen von Journalisten stellen. Das Bild entstand im Dezember 2017. Bildrechte: IMAGO Die Debatte um den Tod von Oury Jalloh nimmt auch 13 Jahre nach seinem Tod kein Ende. Erst am Freitag gab Medienberichte, die für neuen Wirbel sorgten. Angesichts dessen erklärte Anne-Marie Keding, man könne nicht hinnehmen, dass ein Mensch in der Obhut einer staatlichen Stelle ums Leben gekommen ist. Es müsse deshalb sorgfältig geprüft werden, wie es zum Tod des Asylbewerbers im Jahr 2005 gekommen ist. "Was es schwierig macht, ist der lange Zeitablauf."



Ermittlungsansätzen, Hinweisen und Spuren nachzugehen, werde mit der Zeit immer schwieriger. "Das macht es jetzt auch so quälend", so Keding. In Dessau-Roßlau soll am Sonntag des Asylbewerbers gedacht werden. Die AfD hat eine Gegenkundgebung angemeldet.

