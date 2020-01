Neue Richter und Staatsanwälte Keding: Sachsen-Anhalt gut aufgestellt gegen Personalmangel in der Justiz

An vielen Stellen in Sachsen-Anhalt fehlt Personal. Dass die Lage in der Justiz so dramatisch werden könnte wie an den Schulen, glaubt die zuständige Ministerin allerdings nicht. Sie sagt: Schon im vergangenen Jahr hat Sachsen-Anhalt erste Schritte gegen einen drohenden Personalmangel unternommen.