Wie wird über den Osten gesprochen? Welche Narrative, also Erzählungen, gibt es? Und wie sind diese entstanden? Katharina Warda treiben solche Fragen um. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung drängt ihre Beantwortung mehr denn je.

Katharina Warda beim Treffen in Berlin Bildrechte: MDR/Thomas Vorreyer Warda, 35, ist Soziologin und Autorin, stammt aus Sachsen Anhalt. Die erste Frage, das Wie, kann sie für sich schnell beantworten. Zu oft, sagt Warda, werde über den Osten gesprochen, man lasse die Leute nicht selber sprechen. Und wenn doch, kommen trotzdem nicht alle zu Wort. "Mir fehlen kritische ostdeutsche Stimmen", sagt sie. Gerade wenn es um die Erinnerung an die Wendezeit gehe. Dann zählt sie auf: migrantische Stimmen, Stimmen von nicht-weißen Menschen und die Geschichten der Kinder, deren Eltern Wendeverlierer waren.

All diese Menschen gehörten zu Deutschland, auch zu Ostdeutschland, auch zur Wendezeit. Aber, so Warda: "Eine Geschichte über den Osten ist immer eine sehr weiße Geschichte." Und eine, die in Kino, Fernsehen und Presse oft ohne Massenarbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit auskomme, ohne die Abwertungserfahrungen, die so viele Ostdeutsche haben machen müssen. Am Ende der Wendejahre war in Sachsen-Anhalt schließlich mehr als jeder Fünfte arbeitslos.

Überforderung zu Hause, Notenabzug für Dialekt in der Schule

So etwas falle ihr umso mehr auf, weil es auch Teil ihrer eigenen Biografie sei. Dem Interview an ihrem jetzigen Wohnort Berlin hat Warda nur zugestimmt, wenn es im Artikel auch um Strukturen gehe – nicht nur um ihre eigene Geschichte.

Katharina Warda als Kind in der DDR Bildrechte: Katharina Warda Die beginnt 1985. Katharina Warda kommt in Wernigerode auf die Welt. Der Vater, ein Südafrikaner, Mitglied in Mandelas Schwarzem Widerstand, hat die DDR da bereits verlassen. Sie wächst allein unter Weißen auf, gleich neben dem Plattenbauviertel Stadtfeld. Die Mutter und der Stiefvater sind Fabrikarbeiter. 1989 fällt die Mauer, ein Jahr danach ein ganzer Staat. Das Kind spürt die Euphorie der Erwachsenen, nascht sich begeistert durch Angebot neuer, bunter Süßigkeiten. Wieder zwei, drei Jahre später werden die Eltern arbeitslos. Der Stiefvater arbeitet schließlich als Mülllader, säuft, tötet sich irgendwann selbst. Die Mutter findet eine Anstellung als Putzkraft.

Diese Tätigkeiten, sagt Warda, hätten den sozialen Abstieg ihrer Eltern bezeugt. Damals, in den Wendejahren, sei sie mit ihren Erfahrungen allein gelassen worden. Die Eltern waren überfordert. In der Schule im Plattenbauviertel wurde nicht darüber gesprochen. Stattdessen habe es einen förmlichen Drill gegeben, nicht "ostdeutsch" zu sein, erinnert sich Warda an ihre Schulzeit. "Wer Dialekt sprach, bekam Notenabzug im Referat, wir sollten Westdeutsche werden."

Schmerzhaft sei das gewesen, genau so wie das Schweigen über die rassistische Gewalt, die auch Wardas eigenes Leben bedrohte.

"Sorry, aber so friedlich war die Friedliche Revolution nicht, nicht für mich, nicht für sehr, sehr viele andere"

Als Warda das erste Mal Angst um ihr Leben hat, ging sie gerade in die 2. Klasse. Eine Gruppe von Berufsschülerinnen verfolgt Katharina auf ihrem Weg nach Hause. Die Frauen beschimpfen sie, werfen mit Steinen nach ihr. Die bis dahin diffuse Angst wird sehr konkret – und von da an "komplette Normalität", sagt Warda. Sie kann nicht mehr machen, was Kindern eben tun: unbekümmert draußen spielen.