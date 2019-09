Nirgendwo im Land ist die Quote der Schulabgänger ohne Abschluss höher als im Jerichower Land: 13,94 Prozent gibt die Caritas in einer Studie an. Das bedeutet: 2017/2018 haben in dem Landkreis insgesamt 88 Schüler keinen Hauptschulabschluss erreicht. 37 von ihnen waren an einer Förderschule und hatten dort auch überhaupt nicht Möglichkeit, den Abschluss zu erwerben. Die meisten Abbrecher aber waren zuvor an Sekundarschulen (42) und Gemeinschaftsschulen (8).