In Sachsen-Anhalt soll es im Kampf gegen das Coronavirus vorerst keine Mundschutz-Pflicht geben. Das sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Hintergrund ist eine Debatte über Sinn und Unsinn einer solchen Maskenpflicht, nachdem die Stadt Jena und der Landkreis Nordhausen in Thüringen angekündigt hatten, das Tragen von Schutzmasken zur Pflicht zu machen. Wie eine Sprecherin des Kreises Nordhausen dem MDR sagte, wird eine neue Allgemeinverfügung nach dem Vorbild Jenas vorbereitet. Dort ist ab kommender Woche Pflicht, einen Mund- und Nasenschutz in Verkaufsstellen, im öffentlichen Nahverkehr und in Gebäuden mit Publikumsverkehr zu tragen. Statt Schutzmasken seien auch Tücher oder Schals möglich, solange sie Mund und Nasen verdecken.