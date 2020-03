In Sachsen-Anhalt sollen künftig keine weiteren Schulen mehr geschlossen werden. Das erklärte Bildungsminister Marco Tullner (CDU) am Dienstag in der Magdeburger Staatskanzlei. Der Entwurf für die entsprechende Schulentwicklungsplanung sei auf dem Weg und solle Mitte 2022 in Kraft treten. Ziel sei es, alle Standorte im Land zu erhalten, vor allem Förderschulen, so der Minister. So soll es künftig möglich sein, Schulen mit sinkenden Schülerzahlen als Nebenstandorte zu erhalten. Auch alle Grundschulen sollen eine Perspektive haben, erklärte Tullner.