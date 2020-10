Sachsen-Anhalts Landesregierung hat am Dienstag nicht nur die aktuelle Corona-Lage analysiert, sondern auch das Gespräch der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel vorbereitet. Am Mittwoch berät die Bundeskanzlerin dann in Berlin mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie.