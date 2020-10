Doch keine Lockerung der Corona-Beschränkungen Weiterhin nicht mehr als 500 Personen auf Veranstaltungen

Auf einer Landespressekonferenz hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag bekannt gegeben, dass es in Sachsen-Anhalt vorerst doch keine weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen geben soll. Eigentlich hätten ab dem 1. November nicht mehr nur 500, sondern bis zu 1.000 Menschen zu größeren Feiern in Räumen zusammenkommen dürfen. Die Gefahr dabei sei laut Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) eine Art "Disko-Tourismus" aus anderen Bundesländern.