Doppelhaushalt für 2020 und 2021 Sachsen-Anhalt ringt weiter um den Landeshaushalt

Größer Kritikpunkt: In ihrem ersten Entwurf hatte die Landesregierung vorgesehen, die Grunderwerbssteuer um 1,5 Punkte auf 6,5 Prozent zu erhöhen. Das hätte bedeutet, dass Käufer von Immobilien tiefer in die Tasche hätten greifen müssen. Für die Landeskasse versprachen sich die Minister von CDU, SPD und Grünen dadurch jährlich 60 Millionen Euro zusätzlich. Die Reaktionen folgten prompt: "Mit uns nicht zu machen", hieß es von CDU und SPD. Und: Es könne nicht sein, dass Rücklagen des Landes "verfrühstückt" würden, kritisierten die Grünen.

Die Landesregierung hatte also turbulente Tage hinter sich, als sich am Montag dieser Woche der Koalitionsausschuss traf.

Wo genau das Geld hergenommen wird, müssen nun die Ministerien besprechen. Und dafür haben sie gut zwei Wochen Zeit. Denn am 15. Oktober wird sich der Koalitionsausschuss wieder treffen, kündigten am Montag alle Beteiligten an. Ob es dann in diesem Jahr noch was wird mit der Debatte über den Doppelhaushalt im Landtag, wird sich wohl frühestens dann zeigen. Vor November jedenfalls wird der Landtag nicht über den Haushalt beraten und abstimmen, betonte Cornelia Lüddemann von den Grünen. "Es ist noch offen, ob wir den Haushalt im November oder Dezember in den Landtag einbringen", sagte auch Petra Grimm-Benne.