Entscheidung des Landesverfassungsgerichts Kennzeichnungspflicht für Polizisten ist zulässig

Grundlegend müssen Polizeibeamte in Sachsen-Anhalt nach § 12 Abs. 2 bis 5 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes an ihrer Dienstkleidung ein Namensschild tragen. Für Ausnahmefälle wie Großeinsätze oder für Beamte in Einsatzeinheiten gilt das nicht. In diesen Fällen sollen die Beamten durch Nummerncodes identifizierbar sein.