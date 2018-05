Warum muss das KiFöG-Gesetz überhaupt geändert werden?

Mehr Erzieherinnen pro Kind: Das ist ein Ziel des neuen KiFöG. "Im Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode ist vereinbart worden, das Kinderförderungsgesetz zu novellieren. Dabei sollen die Finanzierungssystematik und die Finanzierungswege des Kinderförderungsgesetzes auf den Prüfstand gestellt und Möglichkeiten zur Kostendämpfung für Eltern und Gemeinden gesucht werden.



Zudem ist eine Verbesserung der tatsächlichen Fachkraft-Kind-Relation in den Einrichtungen vor Ort das Ziel. Dafür sollen Ausfallzeiten des Personals (Urlaub, Krankheit, Fortbildung) in die Personalschlüssel eingerechnet werden.

Vereinbart wurde zudem, vor dem Hintergrund der hohen Kinderarmutsquote im Land eine Sonderförderung für Kitas in Vierteln mit besonderem Entwicklungsbedarf aufzulegen."

Durch diese Anpassungen der Landespauschalen eröffnen wir den Gemeinden die Möglichkeit, sozialverträgliche Elternbeiträge festzulegen. Auch wird dadurch die personelle Situation in den Einrichtungen verbessert und damit die Umsetzung des Bildungsprogramms 'Bildung: elementar – Bildung von Anfang an' befördert. aus dem Koalitionsvertrag von CDU, SPD und Grünen

Als vor einigen Wochen die neuen Eckpunkte vorgestellt wurden, war der Aufschrei zunächst groß. Der Grund: Viele fürchteten, ihr Kind künftig nur noch acht statt bislang zehn Stunden betreuen lassen zu können. Das aber sei nicht der Fall, betonten Vertreter der Koalition. Zwar soll der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung auf besagte acht Stunden gesenkt werden. Wenn Eltern aber berufstätig sind, ändere sich nichts. Auch, wer in Ausbildung oder Studium ist oder aber wegen Pflege und Krankheit zehn Stunden Betreuung für sein Kind benötige, könne das beantragen – das sei unbürokratisch möglich, wurde bei der Vorstellung der Eckpunkte betont. Wenn die Eltern arbeiten, sind sie auf eine gute Kinderbetreuung angewiesen.

Welche Personengruppen sollen künftig beim Anspruch auf Kita-Betreuung von zehn auf acht Stunden pro Tag eingeschränkt werden?

"Der Zugang zu frühkindlicher Bildung stellt entscheidende Weichen für den Bildungserfolg von Kindern und ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Vor diesem Hintergrund soll jedes Kind bis zum Beginn der Schulpflicht generell ein Förderungs- und Betreuungsangebot von acht Stunden je Betreuungstag oder 40 Wochenstunden haben.

Wo entsprechender Bedarf besteht – insbesondere zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bei Ausbildung, Fortbildung oder Studium oder aufgrund von Pflege, Krankheit und anderen Verpflichtungen – erhöht sich der Anspruch unbürokratisch auf zehn Stunden täglich oder bis zu 50 Stunden in der Woche. Die Regelungen für den Hort bleiben unverändert. aus den Eckpunkten zum neuen KiFöG-Gesetz

Wie sollen Eltern einen Anspruch auf zehn Stunden tägliche Kita-Betreuung durchsetzen können? Sind dafür z.B. Formulare vorgesehen?

"Es wird dazu eine unbürokratische Regelung geben. Das genaue Verfahren ist noch nicht verabredet. Dies wird auch Thema in den anstehenden Beratungen zum Gesetzentwurf sein."

Als die Eckpunkte Anfang des Monats vorgestellt wurden, betonten alle Beteiligten, dass das Land viel Geld in die Änderungen steckt. MDR SACHSEN-ANHALT hat gefragt: Was ändert sich konkret? Wer soll das alles bezahlen? Das Sozialministerium erklärt die Pläne für das neue KiFöG-Gesetz.

Wie sollen die Landkreise künftig an der Finanzierung der Kita-Betreuung beteiligt werden?

"Die Kosten für die Kinderbetreuung werden aktuell gemeinsam vom Land, den Landkreisen, den Städten und Gemeinden und über die Elternbeiträge von den Eltern finanziert. Der Landkreis stockt dabei den Anteil des Landes nach gesetzlichen Vorgaben auf. Das Defizit, das bleibt, teilen sich Gemeinde und Eltern. An diesem Grundsatz ändert sich nichts, allerdings wird die Systematik verändert, nach der der Landesanteil berechnet wird – und das Land hebt seinen Anteil an der Gesamtsumme weiter an.

Das Land beteiligt sich künftig mit einem festen Prozentsatz in Höhe von 50 Prozent an den gesamten Personalkosten für pädagogische Fachkräfte; Berechnungsgrundlage ist dabei weiterhin der Mittelwert der Jahrespersonalkosten für pädagogische Fachkräfte aus den Entgeltgruppen 8a und 8b des TVöD SUE in Erfahrungsstufe 5. Es werden bei Neufassung des Kinderförderungsgesetzes für 2019 die Kinderzahlen des Statistischen Landesamtes zum Stichtag 01.03.2018 zugrunde gelegt.

So viele Kinder betrifft die geplante Gesetzesänderung Aus Daten des Statistischen Landesamts geht hervor, dass von den bis zu drei Jahre alten Kindern in Sachsen-Anhalt 2017 etwa 31.000 in Krippen betreut wurden. Das entspricht einer Betreuungsquote von etwa 57 Prozent. Von den Drei- bis Sechsjährigen gingen im vergangenen Jahr etwa 50.000 in eine Kita. Das sind rund 93 Prozent aller Kinder dieser Altersgruppe.



In Betreuungseinrichtungen für Kinder arbeiteten zum Stichtag 1. März 2017 etwa 20.000 Personen.

In diesem Jahr fließen 346 Millionen Euro aus der Landeskasse in die Kinderbetreuung. Aufgrund verschiedener vorgesehener Verbesserungen im Kinderförderungsgesetz wird das Land künftig 50 Millionen Euro zusätzlich bereitstellen. Die Erhöhung des Landesanteils an den Personalkosten macht dabei 7,3 Millionen Euro aus.

Die Landkreise werden weiterhin an der Finanzierung beteiligt. Sie werden die Personalkosten mit den entsprechenden Tarifsteigerungen anteilig finanzieren."