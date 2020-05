Nach Ankündigung der Ministerin Kita-Öffnung nach Pfingsten doch noch nicht offiziell

"Nach Pfingsten", sagte Sozialministerin Grimm-Benne. Doch noch ist dieser Zeitplan wohl nicht spruchreif. Bildrechte: dpa

MDR SACHSEN-ANHALT: Werden denn irgendwann in absehbarer Zeit die Kitas wieder ganz normal öffnen können?



Petra Grimm-Benne: Ja natürlich. Das Ziel – das ist ja auch bundesweit das Thema, wie man – quasi - möglicherweise entweder bis zu den Sommerferien wieder in eine Regelbetreuung reingehen kann. Das hängt aber davon ab, wie wir auch unter den Konditionen … Ich meine, die Eltern haben andererseits auch den Wunsch, dass ihre Kinder gut betreut werden, dass sie sicher betreut werden. Die Erzieherinnen wiederum haben auch Sorge, dass sie sich möglicherweise mit dem Virus anstecken. Deswegen haben wir natürlich auch unter Corona-Bedingungen unter bestimmten Schutzmaßnahmen natürlich in unseren Erlass auch geschrieben, dass wir mehr Platz haben, kleinere Gruppen, immer die gleichen Gruppen. Und das möchte ich nicht alles aufgeben. Deswegen muss man gucken, wie man das jetzt austariert. Aber wir wollen natürlich mehr Menschen die Möglichkeit geben, dass wir unseren Rechtsanspruch wieder erfüllen können.



Das heißt: Können Sie eine konkrete Zeit sagen?



Na, wir wollen nach Pfingsten. Also wir haben festgelegt, dass wir am kommenden Dienstag nochmal einen Plan aufstellen, was als nächstes an Lockerungen passieren soll – wenn die Zahlen so bleiben. Und dass wir dann den Leuten auch Perspektiven aufzeigen. Und unsere Perspektive ist, dass wir in die nächste Phase reingehen wollen. Nach den Pfingstferien.