Die GEW kritisierte, dass die Kapazitäten für einen Regelbetrieb nicht ausreichten. Lösungen müssten sich an dem orientieren, was an Personal und Räumen da ist. GEW-Vorsitzende in Sachsen-Anhalt, Eva Gerth, forderte zudem, einen landeseinheitlichen Hygieneplan gemeinsam mit Trägern, Eltern und den zuständigen Ämtern zu entwickeln. Auch deshalb plädierte der Landeselternratsvorsitzende Gordon Schüler dafür, sich für Lösungsansätze nicht allein auf die Einrichtung Kita als solche zu fokussieren. Denkbar sei demnach eine Betreuung auch von Freunden oder in Hausgemeinschaften zu ermöglichen, allerdings seien hier noch rechtliche Fragen zu klären.