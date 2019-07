Das Sozialministerium hat die Gebührenregelung für Kinder in Krippen, Kitas und Horten gegen Kritik verteidigt. Betroffene hatten ihren Unmut darüber geäußert, dass Familien mit nur einem Kind weiterhin die Gebühren bezahlen müssten. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hatte in dieser Woche angekündigt, dass Eltern bei den Kitagebühren weiter entlastet werden sollen. Doch auf den Internetseiten von MDR SACHSEN-ANHALT gab es danach ungewöhnlich viele und inhaltlich kritische Kommentare.

Sozialministerin Petra Grimm Benne im Landtag. Bildrechte: IMAGO

Die Sprecherin des Sozialministeriums, Ute Albersmann, betont auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT: "Das Ziel heißt Beitragsfreiheit in der Kita für alle, in einem Schritt ist es jedoch nicht zu erreichen." Es sei eine wichtige Etappe, dass Familien mit mehreren Kindern in Krippe und Kita nun nur noch für ein Kind zahlen müssten. Dafür nehme Sachsen-Anhalt etwa 24 Millionen Euro in die Hand. Wenn die neue Regelung gilt, werden nach Angaben des Sozialministerums insgesamt rund 11.000 Kinder im Bereich Krippe und rund 22.000 im Bereich Kindergarten profitieren. Ein Drittel davon hat schon jetzt einen Anspruch. Zudem: Auch Familien mit einem Kind würden ab dem August von der dann geltenden Gebührenfreiheit profitieren, soweit sie Anspruch auf den Kinderzuschlag oder auf Wohngeld hätten. Wer Hartz IV bekommt, ist schon jetzt befreit.