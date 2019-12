Kleiner Parteitag in Magdeburg Friede, Freude, Eierkuchen bei der CDU

Nach den Querelen der letzten Wochen scheint die CDU in vorweihnachtlicher Besinnlichkeit zu schweben. Es soll wieder um die Sache gehen. Um Inhalte. Ja, um ein geschärftes Profil. Aber auch um eine Rückbesinnung auf konservative Werte. Der Leitantrag der Christdemokraten in Sachsen-Anhalt unter dem Titel "Wir, die CDU – Unsere Identität" wird am Sonnabend in Windeseile und unerwartet reibungslos beschlossen. Nicht einmal eine Aussprache ist mehr nötig. Selbst der sonst so oft unbequeme Ulrich Thomas, Vorsitzender des Kreisverbandes Harz, spricht sich dafür aus, das Grundlagenpapier ohne jegliche Diskussion zu beschließen. "Das ist ein Zeichen für Geschlossenheit", sagt er.