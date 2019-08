Bis zuletzt hat Sachsen-Anhalts schwarz-rot-grüne Regierung um die Neuerung des Hochschulgesetzes gerungen. Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) hatte sich vor allem für ein stärkeres Mitspracherecht für Studenten und Mitarbeiter in den Senaten eingesetzt, die CDU lehnte das allerdings ab. Die Begründung: Davon stehe nichts im Koalitionsvertrag.



Jetzt soll nach dem Willen des Koalitionsausschusses vor allem die wirtschaftliche Betätigung der Hochschulen erleichtert werden. Das soll dazu führen, dass aus den Universitäten heraus mehr Start-Up-Unternehmen gegründet werden. Nach Angaben der Staatskanzlei können Hochschulen und Wissenschaftler in Zukunft leichter gemeinsame Unternehmen gründen oder sich an ihnen beteiligen – die Firmen müssen allerdings ihren Sitz in Sachsen-Anhalt haben.