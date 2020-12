Nachdem Stahlknecht am Freitag vorzeitig als Innenminister entlassen wurde, kündigte er an, auch vom Amt des CDU-Landesvorsitzenden zurückzutreten. Damit wolle er Schaden von seiner Partei, seiner Funktion, seiner Familie und sich selbst abwenden.



Hintergrund ist ein Interview in der Magdeburger Volksstimme, in dem Stahlknecht unabgestimmt eine CDU-Minderheitsregierung in den Raum gestellt hatte. Stahlknecht hatte erklärt, seine Partei bleibe im Streit um höhere Rundfunkbeiträge bei ihrem Nein. Sollten deshalb SPD und Grüne die Koalition verlassen wollen, hielte er eine Minderheitsregierung für denkbar. Ministerpräsident Haseloff hatte das immer kategorisch ausgeschlossen. Daraufhin teilte die Staatskanzlei mit, dass das Vertrauensverhältnis so schwer gestört sei, dass Stahlknecht der Landesregierung nicht weiter angehören könne.