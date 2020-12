Sie fühlt sich durch den Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen gedeckt, in dem es heißt: "Bei der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks halten wir am Ziel der Beitragsstabilität fest." Das ist aber etwas anderes als "wir schließen jede Erhöhung des Rundfunkbeitrags aus". Beitragsstabilität ist auch gegeben, wenn in den 15 Jahren zwischen 2009 und 2024 der Beitrag einmal um 86 Cent erhöht wird.

Was passiert, wenn die CDU in Magdeburg bei ihrer Haltung bleibt? Wenn Sachsen-Anhalt den Staatsvertrag nicht bis zum 31.12.2020 ratifiziert, kann er nicht in Kraft treten. Der ÖRR, so ist zu hören, würde Klage beim Bundesverfassungsgericht einreichen und würde nach dessen bisheriger Rechtsprechung die Beitragserhöhung sehr wahrscheinlich zugesprochen bekommen.