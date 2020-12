Debatte um Rundfunkbeitrag Nächste Runde im Koalitionsstreit: Medienausschuss tagt zu Rundfunkbeitrag

Im Koalitionsstreit um die Anpassung des Rundfunkbeitrags hat die SPD-Fraktionschefin im Landtag Sachsen-Anhalt eine Einigung der schwarz-rot-grünen Koalition angedeutet. Die Abstimmung findet am Mittwoch im Medienausschuss statt. Die Koalitionsparteien hatten am Dienstag in zwei Sitzungen des Koalitionsausschusses bis in den späten Abend verhandelt.