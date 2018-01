Die in die Kritik geratene Staatssekretärin Edwina Koch-Kupfer muss ihren Hut nehmen. Wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte, hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) der Bitte von Bildungsminister Marco Tullner (CDU) entsprochen. Koch-Kupfer wurde demnach in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Sie war seit 2016 als Staatssekretärin im Bildungsministerium beschäftigt.

In die Kritik geriet Koch-Kupfer nach einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung. Dabei ging es um einen Gerichtsstreit mit ihrem ehemaligen Dienstwagen-Fahrer, zu dem Koch-Kupfer als Zeugin geladen war. Der Fahrer wirft der Staatssekretärin unter anderem vor, Amtsprivilegien missbraucht zu haben. Sie soll ihn beauftragt haben, während ihres Urlaubs ihre Blumen zu gießen und Einkäufe zu erledigen.

Außerdem steht der Vorwurf des Sexismus im Raum. So soll es vorgekommen sein, dass Koch-Kupfer den Fahrer, ein früherer Ringer, bei Dienstreisen vor Kolleginnen regelrecht präsentiert hat.

Staatssekretärin Edwina Koch-Kupfer im Gespräch mit Bildungsminister Marco Tullner. Das Bild entstand am Mittwoch beim Neujahrsempfang der Landesregierung. Bildrechte: MDR/Isabell Hartung Bildungsminister Marco Tullner (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch, dies sei nur einer der Vorwürfe gegen Koch-Kupfer.



Linken-Fraktionschef Thomas Lippmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er halte es für fragwürdig, wie schnell der Minister die Staatssekretärin fallen lasse. "So schnell ist noch nie jemand aus der Landesregierung entfernt worden", sagte Lippmann. Der Politiker war lange an der Spitze der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Von der Linken zur CDU gewechselt

Edwina Koch-Kupfer war 2011 als parteilose Politikerin über die Landesliste der Linken in den Landtag eingezogen, wechselte wenig später unter heftigen Diskussionen jedoch zur CDU. Damals hatte sie in einem Interview mit der Zeitung "Die Welt" gesagt, sie sei politisch unerfahren gewesen. Sie sei in einen Gewissenskonflikt geraten und habe anfangs nicht gewusst, ob sie etwas vertreten solle, von dem sie nicht überzeugt sei. Die Linke kritisierte Koch-Kupfer damals scharf und forderte die Politikerin auf, ihr Landtagsmandat zurückzugeben.

Koch-Kupfer war im März 2015 für die CDU als Oberbürgermeisterkandidatin in Magdeburg angetreten. Damals bekam sie aber nur rund zehn Prozent der Wählerstimmen. Seit 2016 war Koch-Kupfer Staatssekretärin. Zu den Vorwürfen wollte sich die Politikerin am Mittwoch auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT bislang nicht äußern.

