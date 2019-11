Als er besagte Audiodatei erhalten habe, sei er davon ausgegangen, dass die Polizei diese bereits kenne. Sie sei bis zu dem Zeitpunkt bereits 20.000 Mal aus dem Internet heruntergeladen oder geteilt worden. Er habe sie erst am Dienstag in einer Pressemitteilung verwertet. "Und für mich war klar, dass die Aussage dort schon der Polizei bekannt ist."

Loth sagte, er erwarte, dass die Ermittlungen in der üblichen rechtlichen Arbeitsweise fortgesetzt würden und dass am Ende ein rechtsstaatlicher Prozess zustandekomme, bei dem auch ermittelt werde, was wirklich passiert sei.

Stahlknecht: "Bodenlose Unverschämtheit"

Er hatte zuvor der "Mitteldeutschen Zeitung" gesagt: "Wenn die Landesregierung versucht, der Öffentlichkeit weiszumachen, der Tod des jungen Mannes sei nicht infolge dieser brutalen Attacke erfolgt und sein Herz habe allein aufgrund einer Vorerkrankung versagt, hält sie unsere Bürger offenbar für dumm."

Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht reagierte empört auf die Vorwürfe der AfD. Stahlknecht sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Vertuschungsvorwürfe der AfD seien eine bodenlose Unverschämtheit. Die AfD unterstelle renommierten Wissenschaftlern und Rechtsmedizinern, ein vorsätzlich falsches Gutachten zur Todesursache abgegeben zu haben – angestiftet durch die Landesregierung. Das sei einzigartig und habe es so in der deutschen Politik noch nicht gegeben, so Stahlknecht. "Das grenzt an strafrechtlicher Relevanz."

Staatsanwaltschaft weist Vorwürfe zurück

Der 22 Jahre alte Köthener war am Sonnabend nach einem Streit mit zwei Asylbewerbern aus Afghanistan gestorben. Bei der Pressekonferenz am Mittwoch bestätigte der Rechtsmediziner Rüdiger Lessig vom Uniklinikum Halle noch einmal, dass das Opfer an einem Herzinfarkt gestorben sei. "Die Todesursache ist ein Herzinfarkt – das ist mittlerweile auch feingeweblich bestätigt." Wie der Schlag ins Gesicht zu bewerten sei, müsse juristisch untersucht werden und stehe auf einem anderen Blatt.